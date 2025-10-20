Jarni Talijanima: 'Jedan reprezentativac Hrvatske riješio bi sve probleme Tudorovog Juventusa'

Juventus Igora Tudora jedna je od glavnih tema u Italiji, a nakon bolnog poraza kod Coma (2-0), Stara dama sada mora na noge Realu u Ligi prvaka.

Talijani su uoči susreta u Madridu razgovarali s Robertom Jarnijem koji je nosio dres Reala i Juventusa te koji je ponudio svoja razmišljanja o Tudoru te problemima u igri Crno-bijelih.

"Moje posljednje trenersko iskustvo bilo je s hrvatskom U17 reprezentacijom i volio bih se uskoro vratiti igri. Pratim puno utakmica ovdje i u inozemstvu i trudim se biti što više u toku. Nogomet se stalno razvija, a ja evo tražim posao", rekao je Jarni za TuttoJuve pa dodao:

"Volio bih trenirati i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Iskreno bih volio doći i trenirati u Italiji; tamo sam se odlično proveo kao igrač. Poznajem jezik i vaš način rada i bilo bi stvarno lijepo vratiti se. Ne bih imao ništa protiv ni Serie B. To je vrlo teška liga, puna momčadi prožetih poviješću i tradicijom. Volio bih doći i trenirati momčad Serie B."

Atmosfera je u Juventusu prilično napeta nakon poraza u Comu.

"To je normalno. Juventus je klub koji uvijek želi pobijediti. Jučer su, međutim, igrali jako loše. Možda bi bilo bolje da ih nismo vidjeli. Nedostaju nam dva playmakera u veznom redu, na Modrićevoj razini ili čak malo niže. Jučer, a čak i nedavno, nisam vidio niti jednu akciju koju je kreirao Juventus. Dakle, teško je smisliti nešto kvalitetno u napadu."

Upitali su Talijani Jarnija ima li možda koje ime za preporučiti veznom redu Juventusa.

"Jedan igrač koji mi se sviđa je Luka Sučić iz Real Sociedada. Talentirani je vezni igrač koji može igrati i dalje u napadu. O njemu se govori s velikim pohvalama, vidio sam ga u nekoliko navrata i mislim da je pravi igrač za Juventusov vezni red."

'Krivo su procijenili Modrića'

Misli li Jarni da je bila pogreška što Juve ovo ljeto nije doveo Luku Modrića.

"Juve, međutim, nikada nije tražio Modrića; možda je uprava mislila da više neće praviti razliku u četrdesetima. Umjesto toga, on se pokazuje kao odličan u Milanu, starter je i sada je neizostavan dio Allegrijevog veznog reda."

Talijanski mediji trenutno govore o mogućoj smjeni Tudora, posebno ako sljedeći rezultati ne budu dobri.

"Mislim da je problem u momčadi; s ovim igračima teško je učiniti više od toga. Za mene, u današnjem Juventusu nema prvaka. A Igor je već odradio svoj dio; ostao je tamo i uspio je odvesti Juventus u Ligu prvaka u vrlo teškoj situaciji."

'Otpuštanje Tudora ne bi riješilo problem'

Dakle, ne biste otpustili Tudora ako utakmice protiv Real Madrida i Lazija ne daju pozitivne rezultate?

"Ne, jer to ne bi riješilo problem. Klub treba potpisati dva snažna, kreativna veznjaka u zimskom prijelaznom roku."

Što biste željeli reći Tudoru, budući da ga jako dobro poznajete?

"Igor će se suočiti s dvije teške utakmice, ali ništa u nogometu nije nemoguće. Jučer sam također gledao Real Madrid i nisu me nimalo uvjerili. Da, pobijedili su, ali imam osjećaj da stvari ne idu dobro tamo u svlačionici. Jako se muče, ne čini mi se kao pravi Real Madrid."

Mislite li da se još nisu pomirili s izmjenom Ancelottija i Xabija Alonsa na klupi?

"Možda su napravili promjenu u krivo vrijeme. To je samo moj dojam, budući da nisu bili na svom mjestu, ali Real Madrid, koliko god je nekad bio jak, nikada ne bi primio četiri gola od Atlético Madrida na taj način."

Vi ste glas protivljenja, jer se u Italiji čini da se tisak i navijači slažu oko lošeg kraja koji bi Juve mogao dočekati na Bernabeuu.

"Čitao sam talijanske novine i osjećam malo defetizma. Svakako je to teška utakmica, ali Juve bi mogao odigrati svoje karte. Čak bi i neriješen rezultat bio u redu; mislim da bi to bio rezultat koji bi i Madrid cijenio", poručio je Jarni koji će za par dana napuniti 57 godina.