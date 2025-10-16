PRIJETI KAZNA /

Tudorov Juventus pod istragom UEFA-e zbog kršenja financijskog fair-playa

Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Ishod tog postupka očekuje se u proljeće 2026.

16.10.2025.
22:36
Sportski.net
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
UEFA istražuje Juventus zbog mogućih kršenja financijskog fair playa. Klub je pod nadzorom najvišeg europskog tijela zbog prekoračenja limita od 30 milijuna eura između 2022. i 2025.

Ishod tog postupka očekuje se u proljeće 2026. i mogao bi dovesti do moguće financijske sankcije, za koju se ne vjeruje da će biti velika. Više bi zabrinjavalo uvođenje ograničenja za potpisivanje novih igrača na popise za UEFA natjecanja. Juve ponovno potvrđuje da nema daljnjih značajnih kršenja UEFA pravila financijskog fair playa.

Sve o Juventusu čitajte na portalu Net.hr.

Također su se zadržali omjera troškova momčadi od 80 posto za 2024. i na putu su da se uklope u ograničenje od 70 posto do 2025.

