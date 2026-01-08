Nakon turbulentnog razdoblja: Sergej Trifunović s 24 godine mlađom suprugom uživa na Zanzibaru

Riječanka Isidora Trifunović (29), supruga poznatog srpskog glumca Sergeja Trifunovića (53), ponovno je privukla pažnju javnosti. Nakon niza turbulentnih događaja, Isidora se javila s egzotične destinacije, podijelivši s više od 19 tisuća pratitelja na svom Instagram profilu djelić atmosfere s odmora u Zanzibaru.

Najnovija fotografija, locirana na poznatoj Paje plaži u Zanzibaru, prikazuje Isidoru uz obalu mora. Odjevena u ležernu bijelu lanenu košulju preko kupaćeg kostima koju je kombinirala s elegantnom bisernom ogrlicom, Isidora je ponovno oduševila svoje pratitelje.

Druge dvije fotografije upotpunjuju dojam idiličnog bijega od svakodnevice: jedna prikazuje mirnu noćnu scenu pješčane plaže s nekoliko usidrenih brodica, a druga umirujući prizor iz hotelske sobe s mačkom koja odmara na krevetu s baldahinom. Kratak i zagonetan opis objave, "Maziwa ya nazi", u prijevodu "kokosovo mlijeko", dodatno naglašava egzotični duh putovanja. Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari poput "Predivna" te brojni emotikoni srca svjedoče o pozitivnim reakcijama koje je objava izazvala.

Odmor nakon turbulentnog razdoblja

Ovo egzotično putovanje dolazi nakon vrlo dinamično razdoblje za mladu Riječanku, koja se osim glumom bavi i režijom glazbenih spotova. Njezino vjenčanje za dvadeset i četiri godine starijeg Sergeja Trifunovića 2024. godine lansiralo ju je pod svjetla medijskih reflektora, a njihov je brak od samog početka bio praćen velikim interesom javnosti. Par je prošao i kroz vrlo izazovne trenutke, uključujući medijski popraćen incident u listopadu 2024. godine, kada je glumac prijavio suprugu za obiteljsko nasilje, a ona je kažnjena zbog neprijavljenog boravka u Srbiji.

Ipak, čini se da su nesuglasice ostavili iza sebe, jer su se nakon toga često pojavljivali zajedno u javnosti, od filmskih premijera do humanitarnih koncerata, a zajedno su putovali u Veneciju te krajem 2025. godine i u Sjedinjene Američke Države.

