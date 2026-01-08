Zaiskrilo između Jovane i Željka Joksimovića, ona javno poručila: 'Ja to ne bih voljela'

Jovana Joksimović (44) i Željko Joksimović (53) otvoreno govore o roditeljstvu i granicama koje postavljaju kada je riječ o javnom životu njihove djece — sina Koste te blizanki Ane i Srne. Iako su oboje javne osobe, složni su u jednom: odluka o izlaganju javnosti mora pripasti djeci, ali tek kada za to budu dovoljno zrela, piše Kurir.

Jovana je ispričala da je njihov sin Kosta (11) već primijetio da mu je lice u medijima često zamagljeno te je pitao zbog čega je to tako. Kako je objasnila, rekla mu je da je riječ o svjesnoj odluci roditelja i da će tek po punoljetnosti moći sam odlučiti želi li se pojavljivati u javnosti ili ne.

Na njezinu priču nadovezao se i Željko, otkrivši da jedno od njihovo troje djece već pokazuje interes za javni život.

"Već mu je malo neugodno. Mislim da bi Srna to voljela, ona je rođena umjetnica. Iako sva troje idu u glazbenu školu i imaju jako puno sluha, mislim da Srna pretendira na to da bude javna osoba, kao i njezina najstarija sestra po ocu, Mina. Ana i Kosta su malo sramežljiviji", rekao je pjevač.

Majčin oprez i roditeljski strah

Jovana je, međutim, priznala da joj ideja da joj djeca budu u javnosti nije pretjerano bliska.

"Ja to ne bih voljela", rekla je iskreno nakon čega je došlo do razilaženja mišljenja među supružnicima prilikom javnog gostovanja. Željko je dodao kako se roditeljski strah često sudara s talentom: "Ma svi to kažu! Zamislite ako je netko rođen za to, a ti mu kažeš: +Nemoj se slučajno muzikom baviti!'"

“Neću im birati profesiju”

Voditeljica je zatim pojasnila svoj stav, naglasivši da nikada ne bi sputavala djecu u onome što ih ispunjava.

"Ma ja kažem da ne bih voljela, ali meni nitko nije birao profesiju, pa neću ni ja njima. Podržat ću ih uvijek, gdje su sretni. Željko je taj koji instruira. Apsolutno mislim da trebaju biti ono što zavole u budućnosti i da budu sretni", zaključila je Jovana.

Podsjetimo, Jovana i Željko sina Kostu dobili su 11. travnja 2014. godine, dok su blizanke Ana i Srna rođene 2. listopada 2017. godine.

