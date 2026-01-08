Bulj odgovorio na prozivke o Lidiji Bačić i ostalim izvođačima: 'Na vašu žalost...'
'Sjetimo se vaših otužnih Adventa gdje bi se okupilo njih troje i sami upalili svijeće bez ljudi, bez glazbe i bez šušura', piše u priopćenju
Nakon što je sinjskog gradonačelnika Miru Bulja Nezavisna lista dr. Jadrijevića prozvala zbog iznosa koje su pojedini izvođači dobili za nastup Adventu, u četvrtak poslijepodne stigao je Buljev odgovor.
Priopćenje Grada Sinja prenosimo u cijelosti:
"Izuzetno mi je drago kada me prozivaju pojedinci poduzetnika NL Jadrijevića i to isti oni koji su 12 godina vodili grad, gradili neupotrebljive jahaće hale i gurali naš narod u jad i neimaštinu. Nezavisna lista Jadrijevića u svom priopćenju spominje 'insinuacije o rasipništvu i privilegiranim izvođačima'. O kakvim privilegiranim izvođačima pričaju i kakvim dogovorima?!
Da su željeli istinito informirati javnost znali bi da svi ugovori za nastupe, sadrže komponente o cijeloj produkciji razglasu, rasvjeti, pokrovu i gotovo cijeloj organizaciji što značajno umanjuje iznos koji je namijenjen bendovima ili izvođačima. Očito je problem što sve objavljujemo javno i transparentno, a ne kao i vi neistinito ili nikako.
Sjetimo se vaših otužnih Adventa gdje bi se okupilo njih troje i sami upalili svijeće bez ljudi, bez glazbe i bez šušura. A plaćalo se i tada, plaćalo se za izvođače koje nitko nije dolazio slušati, plaćalo se za prazne stolove, trgove i ulice. Sjetimo se vaših Advenata koje su građani provodili u općoj tami, bez sadržaja i bez života.
'Ako je to za njih rasipništvo'
Danas, kada sam kao gradonačelnik posve usmjeren na dobrobit naroda, situacija je potpuno drugačija: nije bilo građanina koji nije popio čašu kuhanog vina na adventskim kućicama, svi razgovaraju, druže se i uživaju u događanjima. I upravo to je očito problem, problem je što radimo za naš narod, a ne za sebe.
Problem je očito što građani sada vide da gradski proračun služi njima, da ne služimo osobnim interesima, promociji i ne pogodujemo rudokop koaliciji i rudokop mafiji. Tu smo da radimo za građane, da Sinj živi.
Ako je rasipništvo:
- ugoditi tisućama građana ovog grada,
- davati uskrsnice i božićnice, Alkaricu,
- poticati mlade obitelji, novorođenčad
- pomoći građanima i njihovim obiteljima u potrebi
- osigurati stipendije za sve studente i učenike što nema nijedan grad u Hrvatskoj
- osigurati besplatan prijevoz za učenike i studente
I sve to uz najniži porez na dohodak što imaju samo rijetki gradovi zbog čega Sinjanke i Sinjani imaju veće plaće. Ako je to za njih rasipništvo, onda potpisujemo biti rasipnici. Dajemo sve od sebe da mladi ostanu živjeti na ovim i to se vidi u svakom kutku, svakom osmijehu, svakom događaju i svakom trenutku u kojem Sinj živi. Jedina logična pitanja koja građani Sinja postavljaju su vezana uz afere sinjske rudokop koalicije su:
- protupravno vraćanje neaktivnog eksploatacijskog polja Kojića grede,
- IEC Sinjska alka napravljena mimo svih pravila struke,
- okretanje leđa radnicima Čistoće
- neizglasavanje rebalansa za sport
Nisam ja dopuštao eksploataciju rudnih bogatstava našeg područja za vlastiti džep, niti sam se udruživao s raznim Krasićima i Mikulićima da bih priskrbio osobnu korist. Na vašu žalost, novac trošimo transparentno i bez pogodovanja ikome. Vi bi željeli mračan i depresivan grad kakav ste nam i ostavili, imali ste se priliku pokazati, narod vam je poručio da ne znate", navodi se u priopćenju.
Kritiziranje zbog troškovnika
Podsjetimo, Nezavisna lista dr. Jadrijevića Bulja je kritizirala zbog troškovnika programa manifestacije "Advent u Sinju 2025.", navodnog "rasipništva" i loše organizacije. NL dr. Jadrijevića tvrdi da je potrošeno preko 200 tisuća eura, pri čemu se Sinjanima otišle "mrvice" a drugima "astronomski iznosi".
"Ovogodišnji Advent u Sinju još jednom je pokazao svu raskoš, ali ne blagdanskog duha, već rasipništva, loše organizacije i potpune neodgovornosti gradonačelnika prema javnom novcu. Gradonačelnik iz naroda, uzima od naroda i dijeli, i to bez ikakvog objašnjenja i bez imalo srama. Građani se s pravom pitaju.Tko je ovo organizirao? Tko je ovo dogovorio? Preko 200.000,00 eura (1.500.000,00 kuna) za koga i kome? Za promoviranje lika i djela Mira Bulja, kako bi isti s njima mogao pjevati i grliti se pred 100-tinjak ljudi!
Dok Sinjanima idu mrvice, Klapa Sinj i gosti 1.300,00 €, Klapa Prijatelji Brnaze 1.000,00 €, Koncert KUD Osinium i gosti 800,00 €, Teo Grčić i bend 2.800,00, i ostali, dotle drugima idu zabrinjavajuće astronomski iznosi:
- Mladen Grdović 18.000,00 € (135.612,00 kn)
- Zlatko Pejaković 16.000,00 € (120.534,00 kn)
- Dalmatino 18.500 € (139.379,00 kn)
Dok je u Vrgorcu Lidija Bačić prošle godine pjevala za iznos od 6.500,00€ + PDV, dok za nastupe u Splitu daje ponudu na iznos od 10.000,00 €, u Sinju je plaćena 15.000,00 € (113.010,00 kn) za pjevanje pred 77 ljudi. Dok Hrvatske ruže za nastup u Splitu traže od 12.000,00 – 15.000,00€ u Sinju nastupaju za nevjerojatnih 28.900,00 € (217.732,60 kn). Postavljamo jasno i nedvosmisleno pitanje: Gdje ide ta razlika? Tko je dogovarao ove aranžmane i ugovore? Vraća li se i kome ide dio tog novca kroz provizije, postotke ili neke druge 'aranžmane'?
Ovo nisu zlonamjerne insinuacije i podmetanja, ovo su logična pitanja koja proizlaze iz brojki koje ne drže vodu. Kada se javni novac troši netransparentno, dužnost je javnosti pitati i tražiti odgovore. Gradonačelniče pitamo vas otvoreno i bez uvijanja: Je li vas barem malo sram?", pita u priopćenju Nezavisna lista dr. Jadrijevića.
