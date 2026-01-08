Bulj odgovorio na prozivke o Lidiji Bačić i ostalim izvođačima: 'Na vašu žalost...'

Nakon što je sinjskog gradonačelnika Miru Bulja Nezavisna lista dr. Jadrijevića prozvala zbog iznosa koje su pojedini izvođači dobili za nastup Adventu, u četvrtak poslijepodne stigao je Buljev odgovor.

Priopćenje Grada Sinja prenosimo u cijelosti:

"Izuzetno mi je drago kada me prozivaju pojedinci poduzetnika NL Jadrijevića i to isti oni koji su 12 godina vodili grad, gradili neupotrebljive jahaće hale i gurali naš narod u jad i neimaštinu. Nezavisna lista Jadrijevića u svom priopćenju spominje 'insinuacije o rasipništvu i privilegiranim izvođačima'. O kakvim privilegiranim izvođačima pričaju i kakvim dogovorima?!

Da su željeli istinito informirati javnost znali bi da svi ugovori za nastupe, sadrže komponente o cijeloj produkciji razglasu, rasvjeti, pokrovu i gotovo cijeloj organizaciji što značajno umanjuje iznos koji je namijenjen bendovima ili izvođačima. Očito je problem što sve objavljujemo javno i transparentno, a ne kao i vi neistinito ili nikako.

Sjetimo se vaših otužnih Adventa gdje bi se okupilo njih troje i sami upalili svijeće bez ljudi, bez glazbe i bez šušura. A plaćalo se i tada, plaćalo se za izvođače koje nitko nije dolazio slušati, plaćalo se za prazne stolove, trgove i ulice. Sjetimo se vaših Advenata koje su građani provodili u općoj tami, bez sadržaja i bez života.

'Ako je to za njih rasipništvo'

Danas, kada sam kao gradonačelnik posve usmjeren na dobrobit naroda, situacija je potpuno drugačija: nije bilo građanina koji nije popio čašu kuhanog vina na adventskim kućicama, svi razgovaraju, druže se i uživaju u događanjima. I upravo to je očito problem, problem je što radimo za naš narod, a ne za sebe.

Problem je očito što građani sada vide da gradski proračun služi njima, da ne služimo osobnim interesima, promociji i ne pogodujemo rudokop koaliciji i rudokop mafiji. Tu smo da radimo za građane, da Sinj živi.

Ako je rasipništvo:

ugoditi tisućama građana ovog grada,

davati uskrsnice i božićnice, Alkaricu,

poticati mlade obitelji, novorođenčad

pomoći građanima i njihovim obiteljima u potrebi

osigurati stipendije za sve studente i učenike što nema nijedan grad u Hrvatskoj

osigurati besplatan prijevoz za učenike i studente

I sve to uz najniži porez na dohodak što imaju samo rijetki gradovi zbog čega Sinjanke i Sinjani imaju veće plaće. Ako je to za njih rasipništvo, onda potpisujemo biti rasipnici. Dajemo sve od sebe da mladi ostanu živjeti na ovim i to se vidi u svakom kutku, svakom osmijehu, svakom događaju i svakom trenutku u kojem Sinj živi. Jedina logična pitanja koja građani Sinja postavljaju su vezana uz afere sinjske rudokop koalicije su:

protupravno vraćanje neaktivnog eksploatacijskog polja Kojića grede,

IEC Sinjska alka napravljena mimo svih pravila struke,

okretanje leđa radnicima Čistoće

neizglasavanje rebalansa za sport

Nisam ja dopuštao eksploataciju rudnih bogatstava našeg područja za vlastiti džep, niti sam se udruživao s raznim Krasićima i Mikulićima da bih priskrbio osobnu korist. Na vašu žalost, novac trošimo transparentno i bez pogodovanja ikome. Vi bi željeli mračan i depresivan grad kakav ste nam i ostavili, imali ste se priliku pokazati, narod vam je poručio da ne znate", navodi se u priopćenju.

Kritiziranje zbog troškovnika

Podsjetimo, Nezavisna lista dr. Jadrijevića Bulja je kritizirala zbog troškovnika programa manifestacije "Advent u Sinju 2025.", navodnog "rasipništva" i loše organizacije. NL dr. Jadrijevića tvrdi da je potrošeno preko 200 tisuća eura, pri čemu se Sinjanima otišle "mrvice" a drugima "astronomski iznosi".

"Ovogodišnji Advent u Sinju još jednom je pokazao svu raskoš, ali ne blagdanskog duha, već rasipništva, loše organizacije i potpune neodgovornosti gradonačelnika prema javnom novcu. Gradonačelnik iz naroda, uzima od naroda i dijeli, i to bez ikakvog objašnjenja i bez imalo srama. Građani se s pravom pitaju.Tko je ovo organizirao? Tko je ovo dogovorio? Preko 200.000,00 eura (1.500.000,00 kuna) za koga i kome? Za promoviranje lika i djela Mira Bulja, kako bi isti s njima mogao pjevati i grliti se pred 100-tinjak ljudi!

Dok Sinjanima idu mrvice, Klapa Sinj i gosti 1.300,00 €, Klapa Prijatelji Brnaze 1.000,00 €, Koncert KUD Osinium i gosti 800,00 €, Teo Grčić i bend 2.800,00, i ostali, dotle drugima idu zabrinjavajuće astronomski iznosi:

Mladen Grdović 18.000,00 € (135.612,00 kn)

Zlatko Pejaković 16.000,00 € (120.534,00 kn)

Dalmatino 18.500 € (139.379,00 kn)

Dok je u Vrgorcu Lidija Bačić prošle godine pjevala za iznos od 6.500,00€ + PDV, dok za nastupe u Splitu daje ponudu na iznos od 10.000,00 €, u Sinju je plaćena 15.000,00 € (113.010,00 kn) za pjevanje pred 77 ljudi. Dok Hrvatske ruže za nastup u Splitu traže od 12.000,00 – 15.000,00€ u Sinju nastupaju za nevjerojatnih 28.900,00 € (217.732,60 kn). Postavljamo jasno i nedvosmisleno pitanje: Gdje ide ta razlika? Tko je dogovarao ove aranžmane i ugovore? Vraća li se i kome ide dio tog novca kroz provizije, postotke ili neke druge 'aranžmane'?

Ovo nisu zlonamjerne insinuacije i podmetanja, ovo su logična pitanja koja proizlaze iz brojki koje ne drže vodu. Kada se javni novac troši netransparentno, dužnost je javnosti pitati i tražiti odgovore. Gradonačelniče pitamo vas otvoreno i bez uvijanja: Je li vas barem malo sram?", pita u priopćenju Nezavisna lista dr. Jadrijevića.

