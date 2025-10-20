Kustošija ponosno podržala borbu protiv diskriminacije, rasizma i siromaštva

Stalnu borbu protiv diskriminacije, rasizma i siromaštva, koja u nogometu nikada praktički ne prestaje, podržali su i iz NK Kustošije.

"Recimo NE nasilju, NE rasizmu, NE segregaciji i mržnji. NK Kustošija ponosno podržava borbu protiv diskriminacije, rasizma i siromaštva kroz suradnju sa Svjetskom organizacijom Roma, koju podržava i UEFA kao krovna europska nogometna organizacija", napisali su.

"Izuzetno sam ponosan što NK Kustošija javno daje svoju podršku. Pozivam sve klubove, saveze i institucije - od HNS-a, Hrvatskog olimpijskog odbora, Ministarstva turizma i sporta pa nadalje - da se zajednički uključimo i pošaljemo poruku ljudskosti i poštovanja. Hvala predsjedniku Branimiru Majdaku, igračima i cijelom klubu na podršci", poručio je Toti Dedić, predsjednik Svjetske organizacije Roma u borbi protiv diskriminacije, rasizma i siromaštva.

"Vjerujemo da nogomet može ujediniti i da svaka gesta podrške može promijeniti društvo nabolje", poručili su za kraj iz NK Kustošije.