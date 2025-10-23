'PITAMO VAS' /

Što mislite o uklanjanju četničkih spomenika diljem Hrvatske?
Foto: Rtl Danas

Svoje komentare možete ostaviti na Facebook profilu Net.hr, a dio vaših odgovora objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30

23.10.2025.
13:03
danas.hr
Rtl Danas
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izvijestio je kako se nakon 34 godine uklanja mauzolej četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu u Borovu Selu

To će se dogoditi nakon što je upravo njegova stranka, sukladno izmjenama Zakona o grobljima, podnijela zahtjev za uklanjanjem.

"Izmjenama Zakona o grobljima rekli smo da ćemo ukloniti sve četničke spomenike, odnosno spomenike koji veličaju agresiju na RH s cjelokupnog područja RH, gdje je najmonumentalniji, najiritantniji upravo četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu u Borovu Selu, to smo obećali biračima i DP će ostati upamćen upravo po ovoj akciji", kazao je Penava u Hrvatskom saboru.

U našoj stalnoj rubrici 'Pitamo vas': Što mislite o uklanjanju četničkih spomenika diljem Hrvatske?

Ivan PenavaPitamo VasDomovinski Pokretčetnički Spomenici
Što mislite o uklanjanju četničkih spomenika diljem Hrvatske?