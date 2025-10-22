Pošta odlučuje stati na kraj prevarantima, stiže novo rješenje za plaćanje! Otkrili su nam ekskluzivu

Ne nasjedajte na lažni SMS! Hrvatska pošta upozorila je korisnike usluga na novu prevaru. Građane se, tvrde, porukom dovede u zabludu, a onda im se pokuša ukrasti novac. Lažna SMS poruka, koju su dobili mnogi građani, izgleda kao da dolazi od Pošte. U njoj se traže ažuriranja podataka o navodnim paketima, a cilj prevaranata su brojevi kreditnih kartica građana. Iz Pošte poručuju da takve podatke od korisnika nikada ne traže te upozoravaju kako takav SMS treba ignorirati i ne otvarati poveznice.

U sortirnici Hrvatske pošte bio je Boris Mišević koji u razgovoru s Ilijom Radićem, direktorom Korporativnih komunikacija Hrvatske pošte donosi više korisnih detalja za brzo prepoznavanje ove prevare

S lažnim porukama imate već iskustva. Kako se može prepoznati da je to lažna poruka i da nije došla do Hrvatske pošte?

Nažalost, te poruke se pojavljuju ciklički, a svako toliko se ponovno počnu pojavljivati u javnosti.

Mi smo svjesni da one postoje. Najlakši način kako prepoznati tu poruku je zapravo da pogledate onu adresnicu linka koji vas vodi ta stranica, odnosno ta SMS poruka. Ona nije 100% točna. Ona izgleda na prvi pogled vrlo točna, ali je najčešće razlika u jednom slovu koje nedostaje ili je krivo napisano i na takav način se može shvatiti.

Ono što je najvažnije i što odmah treba naglasiti je da Hrvatska pošta od svojih korisnika SMS-om nikad neće tražiti nikakva dodatna plaćanja, nikakve brojeve kartica, nikakve sigurnosne brojeve koji su na poleđini njihovih kartica. Postoje isključivo tri načina na koji se vrše novčane transakcije u Hrvatskoj pošti.

To je - poštaru direktno kad vam dođe na kućnu adresu ako je u pitanju otkupnina, zatim to je na poštanskom šalteru ili kartično na bankomatu.

A sad ću iskoristiti priliku i reći vam jednu ekskluzivu. Dakle, upravo sada smo u fazi testiranja i certificiranja sustava koji će omogućiti da se kartično plaća i poštarima prilikom dostave pouzećem. To će biti sigurnosno još bolje zbog toga što onda u slučajevima ako imate mogućnost plaćanja pouzećem, nećete nigdje trebati ostavljati vaše podatke, niti ime i prezime, niti sam broj kartice, nego će se to raditi na način da možete, kao u bilo kojoj drugoj trgovini karticom platiti poštaru.

Imate li nekih saznanja tko stoji iza ove prevare?

Gotovo je nemoguće otkriti počinitelje jer to se radi preko više IP adresa koje se preskaču iz jedne države u drugu državu i to je vrlo teško otkriti. Jedino što Hrvatska pošta u tom slučaju može je prijaviti takve stvari i onda je dalje na policiji hoće li otkriti počinitelje. A ono što mi radimo to je da i ovakvim putem, ali i putem naših stranica upozoravamo građane na postojanje takvih situacija, prevara i pokušavamo podići svijest naših korisnika kako otkriti i na koji način izbjeći te neugodne situacije