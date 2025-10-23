Zabrinuti ribiči u Slavoniji: 'Šarani ostaju bez sluzi, izgledaju kao zombiji...'

Na jezerima Mlinac i Jošava u okolici Đakova potvrđena je opasna bolest šarana pa su privremeno zatvorena za ribolov.

"Za početak smo zatvorili jezera za ribolov zato što u biti nismo upoznati sa samom tom situacijom kako i što napraviti. To je bolest koja doslovce može uništiti cijelu infrastrukturu uzgoja ribe", kaže Ivan Kovač, predsjednik Zajednice športsko ribolovnih udruga Đakovo.

Primjerci šarana iz Đakovštine analizirani su na Hrvatskom veterinarskom institutu gdje je potvrđena zaraza koi herpes virusom – koji nije opasan za čovjeka, ali za šarane je.

Simptomi bolesti

"Opasnost za ribe je, pogotovo na početku, ako riba nije imala kontakt s virusom, onda izazove velike mortalitete i 70, 80 posto, čak i 100 posto", kaže Dražen Oraić, predstojnik Odjela za patološku morfologiju Hrvatskog veterinarskog instituta.

Bolest na šaranima izaziva brojne simptome.

"Ostaje bez sluzi, pojavljuju se točkice po tijelu sive, peraje pobijele, u očima se vidi bolest, tako da u tom slučaju izgleda kao zombi", kaže Ivan Kovač.

Prijenos opasnog virusa

Uginuća šarana mogu biti masovna, a mnogo je i načina prijenosa opasnog virusa.

"Prenosi se s ribe na ribu, vodom, u vodi može preživjeti virus neko vrijeme, opremom, u transportu, dakle i vozilima i svom opremom i ribičkim priborom i pticama ribojednim", kaže Dražen Oraić.

Zbog toga je važno dezinficiranje sve opreme koja je bila u dodiru s ribom. "Čuvarica, kadica, podmetač, znači kompletno sve što je u dodiru, kada se to dezinficira to se mora osušiti i nakon toga je to sigurno", kaže ribočuvar Zdenko Ostopanj.

Zabrinuti ribiči

Ribiče se poziva na odgovorno ponašanje kako bi se smanjila mogućnost prijenosa bolesti i uginuća i na drugim područjima. "Svi mi ribiči emotivno na to reagiramo, žao nam je svake ribe koja je uginula i kažem apel svim ribičima budite odgovorni i odgovorno se ponašajte", kaže Đurđica Ostopanj.

Dobro je da virus padom temperature smanjuje svoju aktivnost, no iako će tijekom zime mirovati - opasnost će i dalje biti tu. "Nagodinu pet mjesec, šest, sedami ovisno o temperaturi kad pređe 18 do 20 stupnjeva ćemo vidjeti hoće li biti ikakvih problema, toga se svi bojimo", kaže Ivan Kovač.

Straha za zdravlje ljudi nema, jer se nije moguće zaraziti konzumacijom zaražene ribe. No, svejedno - zabrinuti su uzgajivači šarana, ribiči i svi oni koji vole - domaćeg šarana.