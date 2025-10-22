SMRTONOSNI VIRUS /

Nova virusna bolest u Slavoniji: 'Bojimo se samo jedne stvari...'

Ribiči su pozvani na oprez i odgovornost te dezinfekciju ribolovne opreme kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze

22.10.2025.
17:39
Bojan Uranjek
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što je Slavoniju poharala svinjska kuga, sada su vijest o bolesti koja pogađa tamošnje šarane. Naime, virusna bolest šarana potvrđena je na dva jezera u Đakovštini.

Koi herpes virus nije opasan za čovjeka, ali je smrtonosan za šarana pa su zbog očuvanja ribljeg fonda privremeno zatvorena jezera Mlinac i Jošava.

Ribiči su pozvani na oprez i odgovornost te dezinfekciju ribolovne opreme kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze i na druga područja.

Kakva je situacija na terenu?

Predsjednik zajednice športsko ribolovnih udruga Đakovo Ivan Kovač rekao je da su poslali uginule i ribe s jezera Jošava i Mlinac na uzorkovanje na Veterinarski institut u Zagreb te dobili pozitivne rezultate na roi herpes virus. "Virus je prisutan u oba jezera i čekamo rezultate s jezera Borovik. Danas smo predali uzorak za uzorkovanje" dodao je.

Ribiči čekaju uputstva veterinarske inspekcije, no pozivaju ribiče da dezinficiraju svoju opremu i da ju osuše kako ne bi prenosili virus dalje.

Kovač dodaje da je virus opasan za šarane ali ne i za ljude. "Sve ovisi o imunitetu ribe, smrtnost može biti ogromna čak i do 100 posto, a ako je imunitet ribe dobar, riba može preživjeti virus", pojasnio je Kovač.

Virus je aktivan na temperaturama između 18 i 28 stupnjeva, a u ovom slučaju temperatura 13 stupnjeva. "Virus je sada prekriven. Ne možemo vidjeti stvarne rezultate, ali nagodinu peti, šesti, sedmi mjesec, ovisno o temperaturi kad pređe 18 do 20 stupnjeva, vidjet ćemo hoće li biti ikakvih problema. Toga se svi bojimo", rekao je Kovač.

šaranVirusna BolestĐakovo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SMRTONOSNI VIRUS /
Nova virusna bolest u Slavoniji: 'Bojimo se samo jedne stvari...'