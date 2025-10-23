Otkriven motiv pucnjave u Središću: Svemu kumovala ljubomora?

SLUČAJ LUČIĆ /

Leona Lučića, nekadašnjeg televizijskog glumca koji je jučer usred dana pištoljem ustrijelio bivšeg prijatelja, policija tereti za pokušaj ubojstva. Lučić će, nakon što policija dovrši pretrage i prikupi materijalne tragove, tijekom dana biti priveden na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici. Također, policija je izuzela i snimke nadzornih kamera koje su zabilježile događaj u zagrebačkom Središću. Navodno je do sukoba došlo zbog ljubomore. A kako neslužbeno doznaje RTL Danas uhićena je još jedna osoba. Ispitana je na policiji, a povezuje se s jučerašnjim napadom