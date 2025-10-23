bavarski div /

Bayern nezaustavljiv! Kompany srušio Brugge i upisao 12. pobjedu zaredom: 'Plan je jasan'

Bayernova mašinerija i dalje melje sve pred sobom. Momčad Vincenta Kompanyja nastavila je savršen niz pobjeda — u 12. utakmici zaredom upisala je i 12. trijumf, svladavši belgijski Club Brugge s uvjerljivih 4:0.

Bavarci su od samog početka dominirali, a pobjedom su još jednom potvrdili status momčadi u vrhunskoj formi. S maksimalnim učinkom u svim natjecanjima, Bayern je trenutačno jedan od najimpresivnijih klubova u Europi.

Nakon utakmice, trener Vincent Kompany kratko je prokomentirao seriju pobjeda i planove za nastavak sezone:

“Najvažnije je proći u sljedeći krug. Napravili smo dobar korak u tom smjeru, ali moramo ostati fokusirani,” poručio je Kompany.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
23.10.2025.
20:36
Sportski.net
Bayern MünchenKompanyLiga PrvakaPobjeda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx