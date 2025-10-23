ČESI DONIJELI KIŠU /

Biblijski potop u Rijeci: Ne nastavi li se danas utakmica, evo kad će se igrati nova

Biblijski potop u Rijeci: Ne nastavi li se danas utakmica, evo kad će se igrati nova
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Kiša je u Rijeci radu cijeli dan neumorno padala, a posebno je pojačala oko 18 sati, 45 minuta uoči početka utakmice

23.10.2025.
19:46
SPORTSKI.NET
Nel Pavletic/pixsell
Rijeka i Sparta igraju utakmicu drugog kola Konferencijske lige na Rujevici, a utakmica je zbog obilne kiše i jakog nevremena te potopljenog travnjak aprekinuta u 13. minuti. 

Kiša je u Rijeci radu cijeli dan neumorno padala, a posebno je pojačala oko 18 sati, 45 minuta uoči početka utakmice. Na tribini gdje se obično nalazi Armada skupila se tek šačica ljudi. 

Utakmica je inače započela na vrijeme, ali u 13. minuta nakon kraćih konzultacija s kapetanima momčadi, Robert Jones je povukao momčadi s terena zbog vremenskih neprilika.

Bilo je od početka jasno kako će uvjeti biti na granici regularnog, no stanje u Rijeci nimalo ne obećava. Čini se kako će utakmica biti odgođena, ali još se čeka službena odluka aktera.

Iako se redari marljivo trude vratiti travnjak u stanje dostojno igre, kiša i dalje lije i sve je izglednije kako će utakmica biti odgođena. 

U slučaju odgode, kako piše Germanijak, dvije su mogućnosti. Jedna od njih je da se nastavi sutra, a ako ne, utakmica će se odigrati tek 21. prosinca. 

Hnk RijekaKonferencijska LigaRujevica
