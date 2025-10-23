Rijeka pred ključnim ispitom na kišnoj Rujevici: Bez stožernog igrača traži prve europske bodove
Tekstualni prijenos utakmice Rijeka-Sparta Prag pratite uživo preko portala Net.hr od 18:45
RIJEKA-SPARTA PRAG 0:0
Nogometaši Rijeke večeras od 18:45 na Rujevici dočekuju Spartu Prag u sklopu drugog kola Konferencijske lige, u susretu koji bi mogao odrediti daljnji tijek njihove europske kampanje.
Nakon poraza od Noaha (0:1) u Armeniji, momčad Víctora Sancheza želi pred domaćim navijačima pokazati svoje pravo lice i upisati prve bodove u natjecanju. Atmosfera u klubu je optimistična, iako će Riječani biti oslabljeni — Niko Janković neće moći nastupiti zbog suspenzije.
“Ova utakmica je velika prilika za nas. Sparta je jak protivnik, čvrsta momčad s tradicijom i kvalitetom. Morat ćemo biti na najvišoj razini ako želimo doći do pozitivnog rezultata”, rekao je trener Sanchez uoči dvoboja.
Španjolski stručnjak svjestan je izazova, ali vjeruje u snagu svog tima.
“U Europi svaka utakmica ima svoju težinu, no vjerujem da smo spremni. Naši navijači su naš 12. igrač, osjećamo njihovu podršku i želimo im vratiti pobjedom.”
Sparta u Rijeku stiže s pobjedom u domaćem prvenstvu, a češki mediji najavljuju da će trener Brian Priske izvesti najjači sastav. Riječani pak žele iskoristiti domaći teren, brzu tranziciju i podršku s tribina koje bi večeras trebale biti odlično popunjene.
Iako Rijeka u HNL-u još traži konstantnost, večeras ih čeka prilika da vrate samopouzdanje i zadrže europske ambicije.
