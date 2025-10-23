18:45 /

Rijeka pred ključnim ispitom na kišnoj Rujevici: Bez stožernog igrača traži prve europske bodove

Rijeka pred ključnim ispitom na kišnoj Rujevici: Bez stožernog igrača traži prve europske bodove
×
Foto: Hrach Khachatryan/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Rijeka-Sparta Prag pratite uživo preko portala Net.hr od 18:45

23.10.2025.
17:09
sPORTSKI.NET
Hrach Khachatryan/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

RIJEKA-SPARTA PRAG 0:0

Sve o HNK Rijeka možete pročitati na portalu Net.hr

Nogometaši Rijeke večeras od 18:45 na Rujevici dočekuju Spartu Prag u sklopu drugog kola Konferencijske lige, u susretu koji bi mogao odrediti daljnji tijek njihove europske kampanje.

Nakon poraza od Noaha (0:1) u Armeniji, momčad Víctora Sancheza želi pred domaćim navijačima pokazati svoje pravo lice i upisati prve bodove u natjecanju. Atmosfera u klubu je optimistična, iako će Riječani biti oslabljeni — Niko Janković neće moći nastupiti zbog suspenzije.

“Ova utakmica je velika prilika za nas. Sparta je jak protivnik, čvrsta momčad s tradicijom i kvalitetom. Morat ćemo biti na najvišoj razini ako želimo doći do pozitivnog rezultata”, rekao je trener Sanchez uoči dvoboja.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Rijeke najavio susret protiv Sparte: Očekuju se prvi bodovi

Španjolski stručnjak svjestan je izazova, ali vjeruje u snagu svog tima.

“U Europi svaka utakmica ima svoju težinu, no vjerujem da smo spremni. Naši navijači su naš 12. igrač, osjećamo njihovu podršku i želimo im vratiti pobjedom.”

Sparta u Rijeku stiže s pobjedom u domaćem prvenstvu, a češki mediji najavljuju da će trener Brian Priske izvesti najjači sastav. Riječani pak žele iskoristiti domaći teren, brzu tranziciju i podršku s tribina koje bi večeras trebale biti odlično popunjene.

Iako Rijeka u HNL-u još traži konstantnost, večeras ih čeka prilika da vrate samopouzdanje i zadrže europske ambicije.

 

   

 

      Standings provided by Sofascore

   

POGLEDAJTE VIDEO: FIFA ima problem s ponašanjem hrvatskih navijača: Evo zašto je stigla nova kazna

 

Hnk RijekaSparta PragKonferencijska LigaVictor SanchezRujevica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
18:45 /
Rijeka pred ključnim ispitom na kišnoj Rujevici: Bez stožernog igrača traži prve europske bodove