Češki navijači uništavali oko Zadra da hrvatskim navijačima vrate istom mjerom zbog Praga
Tijekom utakmice Hrvatske u Češkoj, netko je vandalizirao stadion Sparte grafitima
Rijeka od 18:45 sati na Rujevici igra utakmicu drugog kola Konferencijske lige protiv Sparte Prag.
Uz češku momčad stiglo je i nešto njihovih navijača koji su sami se bi zadali poseban zadatak. 'Graffiti ekipa Ultras Sparta' posjetila je područje oko Zadra i malo uništila grafite Tornada u znak 'osvete' za nedavnu utakmicu Češka - Hrvatska u Kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Naime, tijekom utakmice hrvatske reprezentacije u Češkoj, netko je vandalizirao stadion Sparte grafitima 'Tornado Zadar' i 'ZDS' preko grba kluba, a Česi su prije gostovanja u Rijeci svratili i u blizinu Zadra ne bi li 'vratili istom mjerom'.
Okupili su se prije utakmice i u Rijeci gdje ih je dopratila specijalna policija.