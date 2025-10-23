PRIJE RIJEKE /

Češki navijači uništavali oko Zadra da hrvatskim navijačima vrate istom mjerom zbog Praga

Češki navijači uništavali oko Zadra da hrvatskim navijačima vrate istom mjerom zbog Praga
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Tijekom utakmice Hrvatske u Češkoj, netko je vandalizirao stadion Sparte grafitima

23.10.2025.
17:12
SPORTSKI.NET
Nel Pavletic/pixsell
Rijeka od 18:45 sati na Rujevici igra utakmicu drugog kola Konferencijske lige protiv Sparte Prag. 

Uz češku momčad stiglo je i nešto njihovih navijača koji su sami se bi zadali poseban zadatak. 'Graffiti ekipa Ultras Sparta' posjetila je područje oko Zadra i malo uništila grafite Tornada u znak 'osvete' za nedavnu utakmicu Češka - Hrvatska u Kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. 

Naime, tijekom utakmice hrvatske reprezentacije u Češkoj, netko je vandalizirao stadion Sparte grafitima 'Tornado Zadar' i 'ZDS' preko grba kluba, a Česi su prije gostovanja u Rijeci svratili i u blizinu Zadra ne bi li 'vratili istom mjerom'. 

Okupili su se prije utakmice i u Rijeci gdje ih je dopratila specijalna policija. 

