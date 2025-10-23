Češki navijači uništavali oko Zadra da hrvatskim navijačima vrate istom mjerom zbog Praga

Rijeka od 18:45 sati na Rujevici igra utakmicu drugog kola Konferencijske lige protiv Sparte Prag.

Uz češku momčad stiglo je i nešto njihovih navijača koji su sami se bi zadali poseban zadatak. 'Graffiti ekipa Ultras Sparta' posjetila je područje oko Zadra i malo uništila grafite Tornada u znak 'osvete' za nedavnu utakmicu Češka - Hrvatska u Kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Naime, tijekom utakmice hrvatske reprezentacije u Češkoj, netko je vandalizirao stadion Sparte grafitima 'Tornado Zadar' i 'ZDS' preko grba kluba, a Česi su prije gostovanja u Rijeci svratili i u blizinu Zadra ne bi li 'vratili istom mjerom'.

23.10.2025, HNK Rijeka🇭🇷 - Sparta Praha🇨🇿, info Sparta Praha: Graffity team Ultras Sparta visited the area around Zadar. During the match of the Croatian national team in the Czech Republic, someone vandalized the Sparta stadium, and so the response comes at the first… pic.twitter.com/pgxGS5kTmM — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 23, 2025

Okupili su se prije utakmice i u Rijeci gdje ih je dopratila specijalna policija.

23.10.2025, HNK Rijeka🇭🇷 - Sparta Praha🇨🇿, Sparta Praha before match against Rijeka, click for more here: https://t.co/LwgyQSxfKc



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/YS31K5ounD — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 23, 2025