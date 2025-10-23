Tri sestre, igre moći i zločin: Zavirite na set nove RTL-ove serije koja će vas prikovati za ekrane

VELIKE TAJNE MALOG MJESTA /

Na RTL stiže nova dramska serija Divlje pčele! Ove jeseni od 3. studenog pratite igra moći u dalmatinskom selu Vrilo.

Divlje pčele vas vode na putovanje u prošlost - kroz tradiciju dalmatinske zagore i velike tajne male zajednice. Zamršeni odnosi i borba za nasljeđe prikovat će gledatelje za ekrane.

Vrhunska produkcija i kombinacija glumačkih legendi i mladih talenata koji donose priču o obitelji, tradiciji, ali i borbama žena u muškom svijetu. Adaptacija je to jedne od najgledanijih i najuspješnijih serija u Grčkoj, a sada na vaše ekrane donosi borbu između dobra i zla.

Kako izgleda set nove RTL-ove serije otkrila je reporterka RTL-a Danas, koja je razgovarala s glumicom Anom Veselčić, jednom od tri sestre iz serije te Sanjom Vejnović koja je otkrila zašto se serija zove Divlje pčele.

Veselčić je pak opisala zašto su sestre iz serije specifične i zanimljive: 'Zato što su to one. Čini mi se da je žena stup zajednice. Bez nje svijet ne bi postojao. One su različite, a opet su jedno. Neponovljive su i zanimljive', otkrila je glumica. Najavila je grandioznu priču, dobro pisanje i jako puno iznenađenja