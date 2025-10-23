Sin trgovca oružjem Matias Zubak progovorio o tvornici eksploziva i tjeralici iz Ukrajine: 'Pokušaj otimanja'

Sin Zvonka Zubaka - Tomislav Zubak još 24 sata ostaje u rukama policije BiH. Iako tamošnji mediji navode da policija traži i drugog brata, Matias Zubak nije dobio nikakav dokument.

Matias Zubak, sin hrvatskog trgovca oružjem i direktor tvrtke WDG, tvrdi: "Ne, ja apsolutno ništa nisam dobio. Moji pravnici nisu dobili ništa iz BiH, niti evo znam išta..."

Na pitanje bi li ga mogli uhititi pri prelasku granice, odgovara: "Možda i bi, jer nisam dobio nikakav dokument."

Braću Zubak sumnjiči se za pogodovanje u natječajima prilikom kupnje tvrtke "Vitezit" iz Viteza u BiH. Posrnulu tvornicu eksploziva 2022. kupio je upravo Matias Zubak za 5,5 milijuna eura. Po papirima, pokazuje Zubak, brata i ostale tereti se za zlouporabu prilikom kupnje tvornice, ali i sječu šuma.

"Koja je u našem vlasništvu? Koju smo mi dobili na pet pravosnažnih presuda, tak da mi nije jasno kako ja mogu svoje uništavat ili sjeći svoju šumu", kaže Matias Zubak.

Tko ima interes?

Na pitanje o zlouporabi položaja i namještanju natječaja, dodaje: "Isto mi nije jasno, ako smo dobili na sedmom međunarodnom natječaju, šesti je bio u BiH, nitko se nije javio. Jedino naša firma u svijetu se javila da kupi to i platili smo iznos, dobili smo sve sudske uloge u našu korist."

Na pitanje zašto se onda sve ovo događa i tko ima interes, Zubak kaže: „Ne znam, ovo je pokušaj otimanja, sigurno. Interes imaju firme koje su dobre s nekim ljudima."

Iz Federalne uprave policije tvrde da su zasad uhićene četiri osobe.

"Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi s postupkom prodaje imovine PS Vitezit i Vitez u stečaju namijenjene za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i kaznena djela otkako je WDG ušao u posjed", kaže Emil Sućeska, šef Odsjeka za odnose s javnošću Federalne uprave policije.

Zubak poručuje i kako s držanjem eksploziva nema nikakve veze. Riječ je, tvrdi, o eksplozivu od države koji u tvornici leži već 20 godina, iako su nekoliko puta tražili da ga uklone. Uvjerava i da ovaj slučaj nema nikakve veze s Ukrajinom.

Na pitanje je li na tjeralici Ukrajine, Zubak potvrđuje: "Na tjeralici sam Ukrajine, istina da, bio sam pozivan tu na sud u Zagrebu. Bio sam pozvan da dam iskaz u svojstvu svjedoka, što sam i dao prošle godine. Ali ja dan danas radim s Ukrajinom."

Na pitanje kako je moguće da ga s jedne strane traže, a s druge s njim surađuju, odgovara: "Teško je to objasniti. Sud je jedno, Ministarstvo obrane drugo. Oni jedni s drugima ne mogu reći da nemaju veze. Ukrajini treba roba, mi ju isporučujemo i to Ministarstvo obrane ne zanima."

'Obijest prema meni i mojoj obitelji'

O obitelji Zubak godinama piše novinar Marin Vlahović.

"Ovo sad i sve što će se dalje događati je kompromitacija svih onih koji su šutjeli. Prije svega mislim na institucije. Netko je tom čovjeku morao dati dozvole, netko je morao znati da je Zvonko Zubak pod nekim sumnjama za poslove u Češkoj, koje je njegovo stvarno stanje", kaže Vlahović.

Na te tvrdnje odgovara Matias Zubak: "Marin Vlahović je samoprozvani istraživački novinar s YouTubea. Možete zamisliti da je čovjek u zadnjih godinu napisao preko 500 objava za mene – to nije normalno. To je takva obijest u njemu prema meni i mojoj obitelji."

Matias Zubak do sada nikad nije htio javno istupati za hrvatske medije, ali s obzirom na optužbe koje dolaze sa svih strana, kaže da je želio reći svoju stranu priče.

