Uhićen sin hrvatskog trgovca oružja Zvonka Zubaka

U današnjoj akciji BiH policije, po nalogu POSKOK-a uhićen je Tomislav Zubak, sin hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka.

Službenici Federalne uprave policije (FUP) i istražitelji POSKOK-a na području Srednjobosanskog kantona od jutra provode uhićenja i pretrese u sklopu akcije Barut u vezi sa sumnjivom prodajom imovine kompanije Vitezit.

Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi s procesom prodaje imovine PS Vitezit d.o.o., Vitez, u stečaju, namijenjenu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, kao i zbog kaznenih djela koja su počinjena nakon što je tvrtka WDG d.o.o., Zagreb, ušla u posjed firme.

BiH mediji podsjećaju da je kontroverzni trgovac oružjem Zvonko Zubak kupio dio kompanije "Vitezit" iz Viteza u procesu koji je završio i na sudu iako Zubak tvrdi da je imovina koju je kupio sposobna za proizvodnju baruta za potrebe namjenske industrije Federacije BiH.

Veliki proizvodni pogoni kompanije Vitezit u tri puta provođenoj prodaji nakon stečaja prodani su zagrebačkoj kompaniji WDG Produkt iza koje stoje Zvonko Zubak i njegov sin Matias.

