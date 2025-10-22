Policija nam je otkrila nove detalje akcije 'Barut': Evo što se stavlja na teret sinu hrvatskog trgovca oružja

U današnjoj akciji "Barut", BiH policija po nalogu POSKOK-a uhićen je Tomislav Zubak, sin hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka zbog veze s sumnjivom prodajom imovine kompanije Vitezit.

Veliki proizvodni pogoni kompanije Vitezit su u tri puta provođenoj prodaji nakon stečaja prodani zagrebačkoj kompaniji WDG Produkt iza koje stoje Zvonko Zubak i njegov sin Matias. Zubak je tvrdio da je imovina koju je kupio sposobna za proizvodnju baruta za potrebe namjenske industrije Federacije BiH.

Operativnu akciju povodi Federalna uprava policija BiH-a. Do sada su uhićene četiri osobe zbog sumnje u počinjena kaznenog djela, zlouporabu položaja ili ovlaštenja i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

"Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi s postupkom prodaje imovine Poso Vitezi d.o.o. Vitez u stečaju namijenjenu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme te zbog kaznenog djela za koja se sumnja da su počinjena nakon što je kupac VD g. D.o.o. Zagreb ušao u posjed ove firme", izjavio je za Net.hr šef odsjeka za odnose s javnošću Federalne uprave policije Emil Sućeska.

Policija nastavlja aktivnosti u ovoj akciji.

