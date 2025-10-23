Muž je ubio u stanu pa bacio u šumu? Ostavio je trag do nje: 'Na papiriću ostavio uputu'

U zagrebačkom Vrapču 43-godišnjakinja je živjela sa suprugom i 15-godišnjim sinom. Beživotno tijelo pronađeno je noćas, kilometrima dalje u šumi, prekriveno lišćem.

"Ja cijelu noć nisam spavala, nisam imala mira nikako Jutros sam se digla u pola 5, cijelu noć je bila policija i to sve.", priča Hamida Muratović, susjeda žrtve.

Nestanak je prijavila njezina sestra u utorak. Bio to alarm za policiju.

"Nakon toga su policijski službenici otišli na adresu, provalili su u stan u kojoj gospođa živi i tamo su naišli tijelo njezinog supruga koji je počinio suicid. Tamo su našli neke indicije, krenuli su u potragu i našli tijelo",kaže Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova

Muškarac je na papiriću napisao gdje se nalazi tijelo njegove supruge. Odbačeno je na području Odranskog Strmca. Pretpostavlja se da je ubijena u stanu i potom prevezena na mjesto gdje je pronađena.

" Prolazim inače kroz Mali grm, ali nisam išao već 10-15 dana. Lijep cesta, biciklisti tamo prolaze kroz tu šumu. Noću to nije osvijetljeno, nema policije, nema ništa.", kaže nam Nikola Barišić iz Odranskog Strmca.

Njegov sumještanin Josip govori:

"Čudno mi je to da netko tu dovozi ljude, to se još nije događalo tu. Ne znam kaj bi rekao"

Policija u toj obitelji nije imala postupanja.

"Prema svemu onome što sam pročitala iz medija, da negdje piše da je trebao biti na poslu, a on je ostao kod kuće. Pod broj dva on je nju nakon što ju je ubio odvezao, sve govori to da ju je planirao ubiti i planirao ga je na ovaj način izvršiti." ističe Dunja Bonacci Skenderović, stručnjakinja za suzbijanje nasilja nad ženama.

Susjedi: 'Bili su normalni ljudi'

Susjedi, prijatelji i obitelj kažu da se ovakvo što nije moglo naslutiti.

"Poznavala sam ih ovako, nismo se družili, kad bi izašli iz autobusa do tud. On je djelovao miran čovjek. Bili normalni ljudi" priča nam susjeda Hamida.

Deseti je ovo femicid u ovoj godini.

"Definitivno se ta prevencija treba pojačati. Mi ove godine od 10 femicida imamo 9 intimnih femicida gdje je muž ubio svoju partnericu. Znači, kad god žena prijavi partnera treba se ozbiljno shvatiti", kaže Dunja Bonacci Skenderović

Policija to i radi, poručuje ministar unutarnjih poslova.

"Dakle možemo samo edukativno raditi, što se tiče ostalog dijela policija sve slučajeve uspješno riješi, u ovom slučaju oni si je sam oduzeo život. Država može samo pojačati preventivne aktivnosti", ističe Božinović.

Uzrok smrti 43-godišnjakinje otkriti će obdukcija, tijela su prevezena na Zavod za sudsku medicinu.

