Božinović: 'Ovo je već deseto ubojstvo žene od strane bliske osobe u ovoj godini'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u četvrtak da je slučaj ubojstva žene čije je tijelo pronađeno u šumi, nakon što je u zagrebačkom stanu nađeno tijelo njenog supruga koji ju je najvjerojatnije ubio te počinio suicid, deseto ubojstvo žene od strane bliske osobe u ovoj godini.

"Preksinoć je policija dobila informaciju od sestre ubijene žene koja je prijavila nestanak. Nakon toga su policajci otišli na njenu adresu, provalili u stan i naišli na tijelo njezinog supruga koji je izvršio suicid. Temeljem istraživanja na licu mjesta i nekih indicija do koji su došli policijski službenici, krenuli su u potragu i sinoć kasno u noći našli tijelo gospođe koja je bila ubijena", kazao je ministar.

Na pitanje što država može učiniti kako bi spriječila ovakve slučajeve Božinović je kazao da se jedino mogu pojačati preventivne aktivnosti.

Okrugli stol na temu femicida

Ravnateljstvo policije je i ove godine organiziralo posebno okrugli stol na temu femicida. U tu svrhu su policijske službenice i službenici objavili i knjigu koja je zapravo na neki način zbirka tih slučajeva i svega onoga što je policija zaključila kad govorimo o ovom tipu ubojstava, kazao je Božinović.

Dodao je da je uz preventivu važna i edukacija od školskog uzrasta preko sveučilišta do ciljanih skupina koje se bore za zaštitu prava žena.

"Što se tiče policije svaka takva akcija nailazi na potporu i mi smo tu apsolutno spremni podijeliti sve ono do čega su policijski službenici došli u svom radu, kako bi smanjili takve slučajeve", zaključio je Božinović ističući da je i jedno ubojstvo žene od strane partnera, samo zbog toga što je žena, previše.

Zagrebačka policija izvijestila je da je u srijedu poslijepodne u stanu u Susedgradu pronašla tijelo Senada Alidinija (41) koji je počinio samoubojstvo, a istog dana navečer u šumi u Odranskom Strmecu i tijelo njegove supruge Đurđice Alidini (42) koja je ranije proglašena nestalom, a sumnja se da ju je ubio.

Ne navodeći njihove identitete, policija je izvijestila da je Senad Alidini počinio samoubojstvo u srijedu oko 14.40 sati te da je istodobno provodila intenzivno traganje za njegovom suprugom Đurđicom Alidini, čiji je nestanak prijavljen dan ranije.

