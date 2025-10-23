Obitelj i prijatelji ubijene Đurđice u šoku nakon tragedije: 'Ničim se nije dalo naslutiti...'

Đurđica Alidini (43) pronađena je mrtva na području Strmeca Odranskog nakon što je policija za njom tragala nakon prijavljenog nestanka.

Njezin suprug Senad (41) pronađen je mrtav u njihovom stanu na zagrebačkom Gornjem Vrapču gdje si je nožem zadao smrtonosne ozljede.

Ubijenu Đurđicu prijatelji opisuju kao "vrlo živu, uvijek optimističnu, veselu i punu života", piše Jutarnji list.

Nestanak Đurđice prijavila je njezina sestra Olgica u utorak navečer. Tog je popodneva bila kod majke u susjednoj zgradi gdje su pile kavu. Đurđica joj je tada kazala da ide nešto skuhati kod kuće pa pokupiti sina u školu.

Upravo zato su njezini bližnji odmah slutili da se dogodilo nešto strašno. Od majke je otišla u trenirci, bez ključeva automobila i dokumenata. Kazali su i da joj je sin bio centar svijeta.

Suprug nije bio zabrinut zbog nestanka

Nakon što je Đurđičina sestra prijavila njezin nestanak, zabrinuta nazvala njezinog supruga, ali joj je on rekao da mora ujutro ustati u četiri i ići na posao gdje radi kao pekar.

Kako doznaje Jutarnji list, Đurđica je ubijena u stanu i potom prevezena na mjesto gdje ju je pronašla policija.

Pretpostavlja se da ju je Senad do Strmeca Odranskog prevezao u autu marke Peugeot u kojem je pronađen veliki najlon.

U Zagreb pobjegla od rata

Đurđica Aldini bila je plavokosa žena sitne građe. S roditeljima i sestrom kao izbjeglica iz rata pobjegla je u Zagreb gdje je završila Trgovačku školu.

Odmah pri završetku srednje škole se zaposlila u trgovini gdje je upoznala svoju vjenčanu kumu.

"Van sebe sam i u šoku, ničim se nije dalo naslutiti da bi se ovakvo što moglo dogoditi. Bile smo bliske, nikad se nije požalila da u njezinu braku nešto ne funkcionira, osim da su ona i suprug, a što se i vidjelo, karakterno drugačiji. Đurđica je bila vedra, uvijek nasmijana osoba, na sve je gledala pozitivno, bila je otvorena i pristupačna, voljela je ljude, život i veselje, s nama izaći na kavu", rekla je za Jutarnji Vesna Matejaš Pazman, vjenčana kuma Senadu i Đurđici.

Senada opisuje kao sasvim suprotnu osobe od Đurđice, bio je povučen i rijetko ih je posjećivao.

"Više je volio biti kod kuće. Ali to je bilo jedino na što bi se osvrnula, bilo kakvo nasilje nikad, barem meni, nije spomenula. Kad su, u rijetkim prilikama, i došli zajedno, nije se primjećivalo da bi imali nesuglasice. Zbog svega nikad ne bih mogla pomisliti da bi se ovakvo što moglo dogoditi. Cijela je situacija užasna, Đurđice više nema, a i dijete je u istom danu ostalo bez roditelja", dodaje Vesna.

U tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti poznato više detalja o ovoj tragediji.

