Tragičan kraj potrage za Đurđicom: Ubio ju suprug, bacio u šikaru pa presudio i sebi

Đurđica Alidini (43) iz zagrebačkog Gornjeg Vrapča misteriozno je nestala u utorak predvečer nakon što je popila kavu sa svojom majkom i krenula po sina u školu.

Nakon što je policija obavila razgovore s članovima obitelji, stigli su i u njezin stan kako bi prikupili što više korisnih informacija. Ondje ih je dočekao šokantan prikaz - mrtvo tijelo njezinog supruga Senada (41) koji si je nožem oduzeo život, piše Jutarnji list.

Tijekom očevida u stanu je policija pronašla papirić s natuknicama među kojima je bilo navedeno i selo na području Strmca Odranskog kamo su se odmah zaputile policijske parole i potražni psi.

Đurđičino beživotno tijelo policija je pronašla odbačeno u šikari uz šumski puteljak.

Prema neslužbenim informacijama, Đurđica je ubijena, pretpostavlja se udavljena, i to u svome stanu. Potom je u Peugeotu prevezena na mjesto na kojem je pronađena. Zbog toga je policija, osim u stanu, očevid obavila i u vozilu parkiranom ispred zgrade u kojem se u prtljažniku nalazio veliki najlon.

Oba tijela supružnika prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obdukcijom utvrdio točan uzrok smrti.

