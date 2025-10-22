Damir ubio susjedu i skrivao tijelo. Mislio je da će sutkinja zakazati novo ročište, a onda: 'Osuđeni ste na 35 godina'

Damir Keleminčić (67) je za ubojstvo susjede Slavojke Senišin dobio 35 godina! Tako je odlučio Županijski sud u Zagrebu. Prema optužnici, u razdoblju od početka rujna do 5. studenoga 2011. prišao je susjedi i zadavio je žicom.

Ruke joj je svezao samoljepljivom trakom, tijelo umotao u dva tepiha i bacio ga u bunar na svom imanju u Prečnom. Na njeno tijelo je bacio građevinski materijal. Ubio ju je kako bi prisvojio njen stan u kući koju su dijelili.

Iako je predložio niz novih dokaznih prijedloga, peteročlano sudsko vijeće odlučilo je okončati postupak odbivši sve predloženo kao odugovlačenje, piše Jutarnji list.

Obrazloženje presude

Sutkinja Željka Skomeršić proglasila ga je krivim i osudila nepravomoćno na 35 godina zatvora. Presudom mu se oduzima imovinska korist, točnije nekretnina u Dinarskoj ulici radi koje je, smatra sud, usmrtio susjedu te je dobio rok da 15 dana od pravomoćnosti presude preda stan Republici Hrvatskoj koja će biti upisana na nekretnini do okončanja ostavinske rasprave oštećenika, sina ubijene.

"Optuženik tvrdi da je žrtva ugovor potpisala, a grafološko vještačenje je pokazalo da nije. Tvrdio je i da nije imao pojma da je žrtva u bunaru na njegovu imanju te da je bio u silnom šoku kada su policajci iskopali tijelo, ali ga demantiraju snimke telefonskih razgovora u kojima sinu i ocu najavljuje da će tijelo policija pronaći.

Pritom govori ključne riječi upravo zato što je znao da je unutra tijelo. Zašto je znao? Jer ga je sam zakopao. Optuženik nije krio da je imao ambicije za stjecanje te nekretnine. Imao je vremenski i prostorni okvir za počinjenje kaznenog djela između 24. listopada i 5. studenoga 2011. godine", rekla je sutkinja obrazlažući presudu.

Sutkinja je naglasila da je ubojstvo počinjeno iz koristoljublja, a Keleminčić je krivotvorio kupoprodajni ugovor te se na osnovu njega upisao na stan. Prilikom određivanja visine kazne, olakotno je Keleminčiću što nije bio kažnjavan, kao i njegova zdravstvena situacija.

