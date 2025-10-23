O građevini nema pojma, al' ide! Ivan iz Otoka sam preuređuje kuću – roditelji ponosni, mreže gore!

Na početku ništa nije jednostavno. No kada se nešto svim srcem želi, odustajanja nema. Tako i Ivan Brnatović renovira obiteljsku kuću građenu ratne 1991., iako nema prethodnog iskustva u građevinskim poslovima.

"Iskreno nemam pojma, prvi puta neke stvari radim, ali mislim ne može biti toliko teško, uglavnom sve se da riješiti samo treba strpljenja i volje", poručuje Ivan s Otoka.

Gletanje je kaže dosta nezgodno, a prašine bude po cijeloj kući, no ipak ide. "Ako na jednom dijelu bude neravan zid, dodat ću više gleta ako imam premalo, uglavnom sve se da riješiti samo treba strpljenja i volje,“ objašnjava nam.

A za renovaciju kuće uvijek treba i vremena i novca.

"Znate kako je s majstorima, uvijek su ili preskupi ili su prezauzeti, tako da jednostavno odlučio sam stvar uzeti u svoje ruke", priznaje ovaj mladić.

Sve što radi i snima i objavljuje na društvenim mrežama. Kaže da želi pokazati kako posao stvarno izgleda, sa svim problemima i izazovima jer će na njih naići oni koji se odluče samostalno renovirati svoj dom.

Svoju sobu i dnevni boravak već je završio pazeći pomno na svaki detalj interijera.

"Jako sam sretan kako je ispao ovaj prostor, naravno postoje neke stvari koje bih drugačije napravio sad ponovno. Meni nije problem, ja bih stalno živio vjerojatno u renovacijama", kaže nam 22-godišnjak.

Roditelji pucaju od ponosa

Prepoznali su to i Ivanovi prijatelji kojima se sviđaju njegove ideje pa kažu da će se kada budu imali svoje stanove njemu javiti za dizajn interijera.

A u njegovim duhovitim videima su i komentari onih koji misle drugačije. Uvijek, kaže ima onih koji govore da se nešto neće znati i uspjeti napraviti, ili da se moglo drugačije i bolje.

No, Ivanu je važno da mu u renoviranju obiteljske kuće punu potporu pružaju roditelji, navikli, kaže, na njegove luckaste planove.

"Od raznih putovanja do renovacija, studentskog života, tako da navikli su na sve i uvijek me podržavaju, najveća su mi podrška", ponosno kaže Ivan.

Pa slijede i renovacije kupaonice i terase kao i dovršenje dvorišta koje je započeo uređivati. Planovima ovog apsolventa prijediplomskog studija biologije tu nije kraj.

"Planiram to spojiti s budućim studijem za dizajn interijera i vrtova jer mi je to strast bila od početka", govori.

I dobro mu ide, kaže da sluša svoje srce i uživa u onom što radi, pri tome štedi tisuće eura, a dobiva neprocjenjivo iskustvo i simpatije brojnih pratitelja na društvenim mrežama kojima se snimajući naš posjet na kraju i obratio: "Ljudi moji, meni je drago što je RTL bio, ali ja moram nastaviti svoju renovaciju, tako da – vidimo se sutra u 16. dijelu“, zaključuje Ivan Brnatović.

