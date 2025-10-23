Miču mauzolej četniku: 'Hvalio se da je ubio 6 hrvatskih policajaca i da će ih ubiti još 666'

Skele oko mauzoleja Vukašinu Šoškočaninu znače da se kreće s uklanjanjem spomenika vođi srpske pobune u Borovom Selu odgovornom za smrt 12 hrvatskih redarstvenika početkom svibnja 1991.

"Konačno, a bože daj da je i prije došlo. Bilo bi bolje i sve bi više sjelo na svoje mjesto", kaže Vukovarac Zvonimir Brčić, a njegova sugrađanka Mirela Grdović se slaže: "Naravno da smo svi za uklanjanje i da ih treba ukloniti i da je trebalo i ranije, odnosno nije ih uopće trebalo postaviti"

"Mislim da trebaju biti naši spomenici jer ovo je Republika Hrvatska.Svaka čast svakome, pripadnosti i narodu i narodnosti, svatko ima svoje pravo, ali tuđa, neprijateljska obilježja mislim da ne pripadaju ovdje", smatra branitelj iz Vukovara Branko Filipović.

Masakr nad 12 hrvatskih policajaca

Inicijator uklanjanja spomenika sa spornim obilježjima pripadnicima bivše JNA i paravojnih srpskih postrojbi bio je prije godinu dana Domovinski pokret čiji predsjednik vjeruje da će biti upamćeni po tome.

"U konačnici krajnji ishod ovoga će biti da nakon 34 godine se uklanja sporni mauzolej koji je stajao manje od dva kilometra zračne linije od biste Blage Zadre na Trpinjskoj cesti", rekao je danas na press konferenciji u Hrvatskom saboru predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, a njegov kolega saborski zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe podsjetio:

" 2.05.'91. Vukašin Šoškočanin, s ostalim mještanima Borova Sela i s dovezenim četnicima i službama iz Srbije radi masakr nad 12 hrvatskih policajaca. Sam se hvalio nakon par dana na televiziji RTS-u, na Televiziji Beograd, da je osobno ubio 6 hrvatskih policajaca i da će ih ubiti još 666. Ta snimka postoji na You Tube-u.", ističe Ćipe.

Penava SDSS-ovce, čiji lokalni čelnici u Borovu nisu bili dostupni za komentar ili su ga odbili, optužio za protivljenje uklanjanju Šoškočaninova mauzoleja, a čelnik Demokratskog saveza Srba ih je prozvao za šutnju oko važnog pitanja za srpsku zajednicu.

Predsjednik DSS-a pozviva se na Stepinca

"Koliko god očekivano, za svakog Srbina koji ima osećaj prema svom identitetu, užasno i teško. Ali pored toga, žalosno što živio u takvoj državi koja ima, nažalost, takve ljude u vlasti i koji su ratni profiteri, revanšisti, lešinari na tuđoj žrtvi", poručuje Srđan Milaković, predsjednik DSS-a, koji se pozvao i na riječi blaženog Alojzija Stepinca: „Neprijatelj poslije smrti više nije neprijatelj.“. Ne, Penavi je apsolutno uvek svaki Srbin neprijatelj"

Sporna obilježja na grobnici jednog od vojnika Kapetana Dragana u Kistanjama su uklonjena još početkom ljeta, a u međuvremenu su uklonjena i na spomenicima grobnica dvojice pripadnika bivše JNA u Žagroviću kraj Knina.

"Nisam ni znao da postoje i nemam ni spoznaja da postoje eventualno i neki drugi. Meni je drago da su obitelji to odlučile napraviti na svoj način, znači samostalno to ukloniti da ne bi stvarale se tenzije ovdje na našem području. Ovdje se mirno živi", kaže o kninskom području gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić (NEZ.).

Iako su i u Vukovaru i u Kninu stanovnici orijentirani na egzistencijalna pitanja, u Vukovaru se očekuje da će se mauzolej biti uklonjen do 18. studenog i Dana sjećanja.

