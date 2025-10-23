Minimalac izazvao buru: Za jedne sramota, za poslodavce 'previše', a ima zemlja gdje je on 2300 eura

Izbrusili su u Vladi da se od nove godine povećava minimalna plaća. Premijer Andrej Plenković najavio je da će iduće godine bruto plaća iznositi 1050 eura, odnosno oko 800 eura neto.

Što sebi čovjek može priuštiti s 800 eura, pitali smo građane koji su složni.

"Vjerojatno ništa. To bi meni bilo dosta za kredit i režije", priznaje Ivana Kovačević iz Zagreba. Slično razmišlja i Jakov Borić iz Siska: "Ne puno. Režije i tek toliko da se preživi".

Toni Miličević pita se tko bi uopće želio raditi za taj iznos s kojim se, kako kaže, ne može preživjeti.

Kritike oporbe

Trenutačno minimalac iznosi 970 eura bruto, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku, do tisuću eura bruto prima nešto više od 96 tisuća radnika od oko milijun i 260 tisuća zaposlenih na puno radno vrijeme.

Najviše radnika na minimalcu zaposleno je u prerađivačkoj industriji, administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima te građevinarstvu. Oporba smatra da iznos minimalac treba biti veći.

"Nije dovoljno za ono kako vidimo da troškovi rastu za druge stvari. Što se tiče trgovina i namirnica, tako i stanovanje. I sigurno da to nije dostatan iznos. Međutim, problem je što čitavo vrijeme radimo na gašenju požara", smatra SDP-ov Matej Mostarac.

Kritikama se pridužio i Mostov Nikola Grmoja: "To nije mali broj ljudi, uzmite koliko je obitelji time pogođeno, a onda imate umirovljenike ni s kakvim mirovinama i uzmite ovakve cijene".

Pa Možemo traži da se minimalac računa prema košarici troškova života kao što to rade Slovenci.

"A da ne kažem da Hrvatska danas ne može živjeti po modelu jeftine radne snage. Taj model smo itekako skupo platili, taj model nas je doveo do masovnog iseljavanja radnika iz Hrvatske, do uvoza potplaćenih stranih radnika", upozorava Jelena Miloš.

Minimalac u Europi

HDZ-ov koalicijski partner Ivan Penava pak ističe: "Kad uzmete u kontekst i krivulju rasta minimalnih plaća u zadnjih devet godina, a posebice zadnje tri, lako vam je primijetiti da krupnim koracima minimalna plaća u Hrvatskoj sustiže prosječnu minimalnu plaću na razini Europske unije".

Koja, gledajući podatke Eurostata za 22 države, iznosi oko 1340 eura bruto. Najniža minimalna plaća je u Bugarskoj gdje iznosi 551 euro bruto, a najviša u Luxemburgu od 2638 eura.

Protiv povećanja minimalca su poslodavci koji su od Vlade tražili da se na godinu dana iznos zamrzne, a premijer im odgovara. "Mi smo kao i svake godine spremni usvojiti prateće mjere potpore onim poslodavcima koji isplaćuju minimalne plaće i na taj način raditi ne samo na našem programu nego na boljem standardu onih koji u Hrvatskoj žive od najmanjih primanja. I to je smisao i cilj.

A cilj je Vladi da do kraja mandata minimalac naraste na 1250 eura bruto, odnosno oko 910 eura neto.

