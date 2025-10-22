Hoće li poslodavci otpuštati ljude zbog rasta minimalca? Pitanje izazvalo eksploziju komentara, evo što kažete

Zamrzavanje minimalne plaće u idućoj godini kao što traže poslodavci, za sindikate je neprihvatljivo.

Od Vlade i premijera koji je sinoć također poručio da zamrzavanje minimalca nije opcija. Traže da najniža plaća bude tisuću 130 eura neto, a ne 910 koliko Vlada planira predložiti.

Podsjetimo, poslodavci smatraju da bi planirani porast minimalca sa sadašnjih 750 na 910 eura neto ugrozio radna mjesta, konkurentnost i investicije u Hrvatskoj. Sindikati su, pak, izračunali da je neto dobit domaćih tvrtki od 2019. do 2024. godine rasla 112 posto, dok je minimalna plaća rasla 69 posto.

Što kažu građani?

U našoj stalnoj rubrici na Facebooku Net.hr-a pitali smo i vas "Očekujete li da će poslodavci otpuštati ljude zbog rasta minimalca?". Evo nekih vaših odgovora.

"Hoće. To je dokazano. Kad se digne minimalac, porastu troškovi poslovanja što nije dobro za poslodavca, a kupovna moć ostaje ista jer narastu i cijene proizvoda", komentirao je Damir.

"Žalosno da ima onih koji hoće raditi za minimalac, a ponosni poslodavci ako nemaju za isplatiti neka sami rade pa će se brzo predomisliti", rekao je Krunoslav.

"Vjerojatno neki hoće. Neki koji nemaju dovoljno prihoda će zatvoriti obrt. Ja jesam radnik, ali nije lako ni poslodavcima", rekao je Ivica. "Mislim da će toga biti malo. Poslodavci ucjenjuju Vladu, a ne misle kako ljudi preživljavaju s minimalcem", kaže Stjepan.