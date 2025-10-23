SLUŽBENO /
Messi odlučio gdje nastavlja karijeru, stigla je potvrda
Messi u 39. godini života potpisao novi ugovor
23.10.2025.
17:58
Latin Sport Images/alamy/profimedia
Argentinski nogometni velikan Lionel Messi (38) produžio je ugovor s Interom iz Miamija, objavio je američki klub.
Inter je na društvenim mrežama objavio video i fotografiju osmerostrukog osvajača Zlatne lopte kako se smiješi dok čita i potpisuje ugovor.
Klub nije objavio trajanje novog ugovora, no AFP navodi kako je argentinska superzvijezda potpisala do kraja sezone 2028.
Kapetan argentinske reprezentacije stigao je u Inter u srpnju 2023. godine i u 82 nastupa zabio je 71 gol.
Prije dolaska u MLS, Messi je igrao za Barcelonu i PSG.
POGLEDAJTE VIDEO: Diletta Leotta za RTL Direkt uoči panela o ženama u sportu: 'Kad sam počela raditi bila sam jedina na terenu'
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
DOSJE JARAK NA VOYO /
Brutalni ubojica Zemunskog klana poštedio život Vojislavu Šešelju - dva puta!
NAJBRŽA U POVIJESTI /
Suspendirana svjetska rekorderka, pojavili se novi problemi za nju
HOROR U ČETIRI ZIDA /
U hranu joj stavljali detardžent, kupali je izbjeljivačem: Otkrivena sablasna istina o paru iz pakla
UKLETA IGRAČKA /
Kupila je lutku na eBayu i od tada joj život postao horor: 'Priča s mojim trogodišnjim sinom'
ZVIJEZDA UŽIVO /
Justin Bieber iznenadio fanove potezom: 'Pripremam paklenu predstavu'
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DOSJE JARAK NA VOYO /
Brutalni ubojica Zemunskog klana poštedio život Vojislavu Šešelju - dva puta!
NAJBRŽA U POVIJESTI /
Suspendirana svjetska rekorderka, pojavili se novi problemi za nju
HOROR U ČETIRI ZIDA /
U hranu joj stavljali detardžent, kupali je izbjeljivačem: Otkrivena sablasna istina o paru iz pakla
UKLETA IGRAČKA /
Kupila je lutku na eBayu i od tada joj život postao horor: 'Priča s mojim trogodišnjim sinom'
ZVIJEZDA UŽIVO /
Justin Bieber iznenadio fanove potezom: 'Pripremam paklenu predstavu'
Još iz rubrike
SLUŽBENO /
Messi odlučio gdje nastavlja karijeru, stigla je potvrda