Messi odlučio gdje nastavlja karijeru, stigla je potvrda

Argentinski nogometni velikan Lionel Messi (38) produžio je ugovor s Interom iz Miamija, objavio je američki klub.

Inter je na društvenim mrežama objavio video i fotografiju osmerostrukog osvajača Zlatne lopte kako se smiješi dok čita i potpisuje ugovor.

Klub nije objavio trajanje novog ugovora, no AFP navodi kako je argentinska superzvijezda potpisala do kraja sezone 2028.

Kapetan argentinske reprezentacije stigao je u Inter u srpnju 2023. godine i u 82 nastupa zabio je 71 gol.

Prije dolaska u MLS, Messi je igrao za Barcelonu i PSG.

