Messi odlučio gdje nastavlja karijeru, stigla je potvrda

Messi odlučio gdje nastavlja karijeru, stigla je potvrda
Foto: Latin Sport Images/alamy/profimedia

Messi u 39. godini života potpisao novi ugovor

23.10.2025.
17:58
HINA
Latin Sport Images/alamy/profimedia
Argentinski nogometni velikan Lionel Messi (38) produžio je ugovor s Interom iz Miamija, objavio je američki klub.

Inter je na društvenim mrežama objavio video i fotografiju osmerostrukog osvajača Zlatne lopte kako se smiješi dok čita i potpisuje ugovor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Inter Miami CF (@intermiamicf)

Klub nije objavio trajanje novog ugovora, no AFP navodi kako je argentinska superzvijezda potpisala do kraja sezone 2028.

Kapetan argentinske reprezentacije stigao je u Inter u srpnju 2023. godine i u 82 nastupa zabio je 71 gol.

Prije dolaska u MLS, Messi je igrao za Barcelonu i PSG.

