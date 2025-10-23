Wanda pronašla novu žrtvu? Cijeli svijet priča o ovome, nećete vjerovati tko joj je meta

Argentinska poduzetnica i bivša supruga argentinskog nogometaša Maura Icardija Wanda Nara navodno je poslala poruku Enzu Fernandezu, nogometašu Chelseaja.

Fernandes, koji je inače u vezi s Valentinom Cervantes, s kojom je bio i u braku, sada je u fokusu pažnje medija.

Wanda mu je navodno poslala poruku sljedećeg sadržaja:

"Vidjela sam te u susjedstvu, javi se ako želiš."

Fernandez nije odgovorio, već je poruku odmah pokazao Valentini, što je navodno razljutilo Wandu.

Nakon toga su, prema pisanju medija, počela napetosti između Wande i Valentine koje zajedno sudjeluju u jednom TV showu. Valentina je voditeljica, a Wanda natjecateljica.

Wanda se nedavno razvela od Icardija, a njihova veza je počela nakon što ju je on "preoteo" bivšem suigraču, poznatom nogometaši Maxiju Lopezu.

