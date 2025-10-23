Evo kako bi ove sezone prošao Dinamo i bi li išao u nokaut fazu s onih 11 bodova

Liga prvaka se nakon odigranog trećeg kola zahuktala i pokazala kakva nas sezona očekuje u najelitnijem nogometnom natjecanju.

Maksimalnih devet bodova ima pet momčadi, a najdetaljnije analize i prognoze govore kako će za prolaz u nokaut fazu, među 24 momčadi, najvjerojatnije biti dovoljno 10 bodova.

Sol je to na ranu svakom navijaču Dinama jer su Plavi prošle sezone s 11 osvojenih bodova ostali prvi ispod crte.

Worst position of teams with 4️⃣ pts after 🔵 UCL MD3:



2024/25 👉 22nd 🇭🇷 Dinamo Zagreb



2025/26 👉 17th 🇮🇹 Atalanta



📉 Another example of how the threshold for Top 24 is on course to be lower than last season. — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 23, 2025

Usporedbe radi, Atalanta ima četiri osvojena boda nakon tri kola i trenutno je na 17. mjestu, a Dinamo je prošle sezone s istim učinkom nako tri kola bio na 22. mjestu, što je najgori plasman s četiri osvojena boda.

Dinamo je prošle sezone imao nevjerojatni peh, ali treba naglasiti i kako bi stvar izgledala drugačije da poraz kod Bayerna nije bio onako visok jer bi Plavima ukupno tri gola bolja gol razlika donijela poziciju više na ljestvici.

