SOL NA RANU /

Evo kako bi ove sezone prošao Dinamo i bi li išao u nokaut fazu s onih 11 bodova

Evo kako bi ove sezone prošao Dinamo i bi li išao u nokaut fazu s onih 11 bodova
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Usporedbe radi, Atalanta ima četiri osvojena boda nakon tri kola i trenutno je na 17. mjestu

23.10.2025.
17:47
SPORTSKI.NET
Slavko Midzor/pixsell
Liga prvaka se nakon odigranog trećeg kola zahuktala i pokazala kakva nas sezona očekuje u najelitnijem nogometnom natjecanju. 

Maksimalnih devet bodova ima pet momčadi, a najdetaljnije analize i prognoze govore kako će za prolaz u nokaut fazu, među 24 momčadi, najvjerojatnije biti dovoljno 10 bodova. 

Sol je to na ranu svakom navijaču Dinama jer su Plavi prošle sezone s 11 osvojenih bodova ostali prvi ispod crte. 

Usporedbe radi, Atalanta ima četiri osvojena boda nakon tri kola i trenutno je na 17. mjestu, a Dinamo je prošle sezone s istim učinkom nako tri kola bio na 22. mjestu, što je najgori plasman s četiri osvojena boda. 

Dinamo je prošle sezone imao nevjerojatni peh, ali treba naglasiti i kako bi stvar izgledala drugačije da poraz kod Bayerna nije bio onako visok jer bi Plavima ukupno tri gola bolja gol razlika donijela poziciju više na ljestvici. 

Liga PrvakaDinamoNokaut Faza
