VIDEO: PRIZORI UŽASA /

Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

Na zagrebačkoj obilaznici došlo je do strašne prometne nesreće zbog koje je prekinut promet između čvorova Jakuševec i Kosnica u oba smjera

24.10.2025.
11:21
danas.hr
Danas.hr
Na zagrebačkoj obilaznici došlo je do strašne prometne nesreće zbog koje je prekinut promet između čvorova Jakuševec i Kosnica u oba smjera, javlja HAK.

Prema prvim informacijama, kamion je proletio kroz ogradu i sudario se s drugim vozilom.

Čitateljica net.hr-a koja se zatekla na licu mjesta javlja kako je zaobilaznicom prošlo pet policijskih vozila te dva vozila hitne pomoći. "Već pola sata nitko se od auta nije pomaknuo", navodi.

Uskoro opširnije...

