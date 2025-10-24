Nevjerojatna scena u tunelu: S kamiona ispala dva kotača, sve su snimile kamere

Neobičan incident dogodio se u tunelu Škurinje II u Rijeci, na dionici koja vodi prema Opatiji, novom helidromu i stadionu na Rujevici.

Kako javlja stranica Lokalpatrioti Rijeka, s teretnog kamiona u vožnji su ispala dva ogromna kotača. Jedan se zaustavio unutar tunela, dok je drugi izletio iz tunela i potom se počeo kotrljati cestom unatrag, što je zabilježila snimka vozača koji je u tom trenutku vozio ususret kotraljajućim gumama.

Vozač kamiona, navodno strani državljanin, odmah se zaustavio u tunelu te zbunjeno pokušavao shvatiti što se dogodilo. Srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen, a prema prvim informacijama, materijalna šteta je minimalna. Uzrok ispadanja kotača još se utvrđuje.

