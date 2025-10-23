Vlada ruši cijene pasti za zube i higijenskim ulošcima! Doznajemo detalje rata s visokim cijenama

Kao što je RTL Danas još prije mjesec dana prvi objavio - cijene osnovnih proizvoda u trgovinama uskoro će biti nešto povoljnije.

Iako je Vlada već ograničila cijene za 70 artikala, za njih 10 maksimalna dopuštena cijene bit će dodatno snižena.

Davor iz Zagreba ima mišljenje o cijenama: "Trebalo bi stisnuti trgovce da skinu marže i tako spuste cijene, a ne da zarađuju na nama". Lucija također vidi da je sve poskupjelo - od hrane do potrepština općenito, dok Martina smatra da ograničene cijene proizvoda ne pokrivaju cijelu košaricu.

Ograničit će cijene paste za zube, higijenskih uložaka

A uz ulje, šećer, pelene na popisu proizvoda kojima će se dodatno sniziti cijena, kako doznaje RTL Danas, naći će se i pasta za zube i higijenski ulošci. Razmatra se i mlijeko. Cijene za te proizvode ići će dolje do 20 posto.

Trgovci su novim potezom Vlade nezadovoljni i smatraju da ni dosadašnje ograničene cijena nije polučilo rezultat.

Predstavnik malih trgovaca u HUP-u Mirko Budimir komentira: "Razumijemo situaciju u državi, ali ovo do sad nije dalo nikakve efekte." Na pitanje hoće li zbog snižavanja cijene nekih proizvoda, drugi morati poskupjeti odgovara da će svaki trgovac morati formirati cijene kako bi mogao podmiriti svoje troškove. Dodaje: "U protivnom će propasti!"

Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore smatra da to neće utjecati na plasman poljoprivrednih proizvoda: "Želimo da mjere budu kratkoročne kako ne bi utjecale na disbalans cijena i kako bi se očuvala proizvodnja."

Potrošačke udruge: 'Treba još proširiti listu!'

Iz Udruge potrošački centar smatraju da listu ograničenih cijena treba i dodatno proširiti.

"I to kako bi se izbjeglo da na policama strše rupe - tamo gdje bi trebali biti ti proizvodi koji su u Vladinoj odluci", govori Marko Paripović iz Udruge Potrošački centar.

Novost je i da će trgovcima, kako smo i ranije prvi objavili, biti obveza imati samo jedan dostupan proizvod iz određene kategorije u ponudi. Na primjer, ako ste htjeli kupiti brašno po zaštićenoj cijeni, dosad ste imali izbor među proizvođačima. Po novom će trgovci morati osigurati samo jednu marku.

Budimir dodaje: "To će dodatno možda malo olakšati snalaženje, ali ništa se tu ne mijenja ako mi kao trgovci ne može nabaviti te proizvode na tržištu."

Detalji se još bruse, iz ministarstva poručuju kako bi konačne mjere trebale biti predstavljene kroz dva do tri tjedna.

