Noćni slalom bez Zubčića, a Kolega se vraća na stazu uspjeha: Evo gdje i kada gledati

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić odlučio je propustiti slalom za Svjetski kup koji će u srijedu biti održan u talijanskoj Madonni di Campiglio, jer ga je iscrpila višednevne bolest te se želi oporaviti do veleslaloma i slaloma u švicarskom Adelbodenu (10. i 11. siječanja).

Tako su se na startnoj listi za sutrašnju utrku našli Samuel Kolega, Istok Rodeš, Tvrtko Ljutić i Roko Begović.

Samuel Kolega će nastupiti s brojem 14 na stazi na kojoj je prije godinu dana ostvario najbolji rezultat u karijeri, osvajanjem trećeg mjesta. Istok Rodeš ima broj 31, a preostala dvojica mladih hrvatskih reprezentativaca su pri kraju startne liste: 23-godišnji Tvrtko Ljutić ima broj 69, a 22-godišnji Roko Begović će na debiju u Svjetskom kupu nositi broj 70.

Nakon njih će se stazom Canalone Miramonti spustiti još samo Australac Hugh McAdam.

U Madonni di Campiglio je na rasporedu noćni slalom sa startom prve vožnje u 18 sati, dok je početak druge vožnje predviđen za 21 sat, sve na HRT-u, a tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr!

