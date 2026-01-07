FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SNJEŽNE RADOSTI /

Noćni slalom bez Zubčića, a Kolega se vraća na stazu uspjeha: Evo gdje i kada gledati

Noćni slalom bez Zubčića, a Kolega se vraća na stazu uspjeha: Evo gdje i kada gledati
×
Foto: Mattia Radoni/nurphoto/shutterst/shutterstock Editorial/profimedia

U Madonni di Campiglio je na rasporedu noćni slalom

7.1.2026.
8:21
Hina
Mattia Radoni/nurphoto/shutterst/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić odlučio je propustiti slalom za Svjetski kup koji će u srijedu biti održan u talijanskoj Madonni di Campiglio, jer ga je iscrpila višednevne bolest te se želi oporaviti do veleslaloma i slaloma u švicarskom Adelbodenu (10. i 11. siječanja).

Tako su se na startnoj listi za sutrašnju utrku našli Samuel Kolega, Istok Rodeš, Tvrtko Ljutić i Roko Begović.

Samuel Kolega će nastupiti s brojem 14 na stazi na kojoj je prije godinu dana ostvario najbolji rezultat u karijeri, osvajanjem trećeg mjesta. Istok Rodeš ima broj 31, a preostala dvojica mladih hrvatskih reprezentativaca su pri kraju startne liste: 23-godišnji Tvrtko Ljutić ima broj 69, a 22-godišnji Roko Begović će na debiju u Svjetskom kupu nositi broj 70.

Nakon njih će se stazom Canalone Miramonti spustiti još samo Australac Hugh McAdam.

U Madonni di Campiglio je na rasporedu noćni slalom sa startom prve vožnje u 18 sati, dok je početak druge vožnje predviđen za 21 sat, sve na HRT-u, a tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr!

POGLEDAJTE VIDEO: Šebalj i Bućan u samom vrhu svoje kategorije: 'Spavamo negdje u pustinji u šatoru'

Istok RodešSamuel KolegaFilip ZubčićMadonna Di Campiglio
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SNJEŽNE RADOSTI /
Noćni slalom bez Zubčića, a Kolega se vraća na stazu uspjeha: Evo gdje i kada gledati