Čestitala pravoslavni Božić, uslijedile kritike: 'Nisam primjetila da ste čestitali Hrvatima'
Objava poznate književnice i novinarke nije ostala nezapaženo
Novinarka i književnica Vedrana Rudan na svojem Facebook profilu uputila je čestitku za Božić svim pravoslavnim vjernicima.
“Dragi moji pravoslavni prijatelji! Hvala vam za sve godine u kojima ste me prihvaćali kao ljudsko biće koje ne širi zlo i mržnju. U znak ljubavi šaljem vam sličice Mošćeničke Drage, mjestašca u kome sam odrasla. Dragu je danas pokrio snijeg pa je još ljepša. Budite mi sretni i veseli koliko je to moguće biti u današnjem svijetu. Mir Božji, Hristos se rodi”, napisala je Rudan.
Komentari nisu izostali, a jedan je bio posebno upečatljiv.
“A liječenje u Lijepoj Našoj? Nisam primjetila da ste čestitali Hrvatima. Sorry ako griješim? Sretan oporavak”, napisala je komentatorica, a Vedrana Rudan, u svojem stilu, naravno da joj nije ostala dužna: “Da, griješite”, poručila je.
Podsjetimo, poznata Riječanka je početkom svibnja 2024. obznanila pratiteljima da se bori s rakom žučnih kanalića.
