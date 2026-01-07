Maja i Šime zapalili Instagram romantičnim fotografijama s egzotične lokacije

Jedna od najzaposlenijih i najenergičnijih osoba na hrvatskoj sceni, Maja Šuput (46), nakon iznimno radnog prosinca odlučila je uzeti zasluženi predah. Tako je pjevačica spakirala kofere i sa Šimom Elezom (27), otputovala na daleku i egzotičnu destinaciju. Svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je da se odmara u pravom tropskom raju, okružena prirodom i luksuzom.

U svojoj najnovijoj objavi, Maja je podijelila seriju fotografija koje oduzimaju dah, a kao lokaciju navela je Ubud, kulturno i duhovno središte Balija u Indoneziji.

Na fotografijama se vidi kako uživa uz privatni bazen s pogledom na gustu, zelenu džunglu. U Šiminom društvu, Maja pozira u kupaćem kostimu, a fotografije odišu opuštenom i romantičnom atmosferom.

Ulazak u 2026. na najbolji način

Par se zabavljao uz bazen, a jedna od fotografija prikazuje Šimu kako skače u vodu dok ga Maja veselo promatra. Kratkim i jasnim opisom "2026. može službeno početi. Odmor", pjevačica je dala do znanja da je ovaj bijeg od svakodnevice upravo ono što joj je trebalo za početak nove godine.

Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje prizorima. U komentarima su se nizale poruke podrške i divljenja.

"Uživajte ljudi! Lipo vas je viditi", "Preljepi ste", i "Zavist je slaba riječ", samo su neki od komentara koji potvrđuju da su Majini pratitelji sretni zbog njezine zaslužene pauze.

Uživaju u svakom zajedničkom trenutku

Inače, ovaj odmor dolazi nakon dinamičnog razdoblja u Majinom životu, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Tijekom 2025. godine, Maja se razvela od Nenada Tatarinova, s kojim ima sina Blooma.

Unatoč razlazu, par je ostao u dobrim odnosima zbog sina, no pjevačica je okrenula novu stranicu. Ljubavnu sreću pronašla je s markantnim Splićaninom Šimom Elezom kojeg je javnost upoznala u RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni', a koji se pojavio u njezinom spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari" u ljeto 2025. godine.

Od tada su nerazdvojni, a ovo romantično putovanje na Bali samo je potvrda njihove skladne veze.

