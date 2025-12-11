Austrija glasa o zabrani pokrivala za glavu u školama: 'Cilj nam je zaštiti djevojčice od ugnjetavanja'

Očekuje se da će austrijski zakonodavci u četvrtak odobriti zabranu pokrivala za glavu u školama za djevojčice mlađe od 14 godina, za što skupine za ljudska prava i stručnjaci tvrde da je diskriminatorno te da bi moglo produbiti podjele u društvu.

Austrijska vlada predvođena konzervativcima, koja je pod pritiskom zbog sve većeg protivljenja imigraciji u društvu, zabranu je predložila ranije ove godine.

Tvrde da je cilj zaštititi djevojčice "od ugnjetavanja".

Drugi pokušaj

Kada je zemlja zabranu pokrivala za glavu u osnovnim školama uvela 2019. godine, ustavni sud je tu zabranu srušio nazvavši je neustavnom i diskriminatornom. Međutim, ovaj put vlada ustraje u tome da je zakon u skladu s ustavom.

Zakon, bude li usvojen, spriječit će djevojčice mlađe od 14 godina da nose marame koje "pokrivaju glavu u skladu s islamskim tradicijama" u svim školama.

"Kada se djevojčici kaže da mora skrivati svoje tijelo kako bi se zaštitila od pogleda muškaraca, to nije religijski obred, već ugnjetavanje", kazala je ministrica za integriranje Claudia Plakolm predstavljajući zakon.

Kazne do 800 eura

Zabrana se odnosi na "sve oblike" islamskih pokrivala, uključujući hidžabe i burke, a u potpunosti će stupiti na snagu početkom iduće školske godine u rujnu, dodala je ministrica.

U veljači pak će početi prva faza zakona tijekom koje će se nova pravila objasniti nastavnicima, roditeljima i djeci te neće biti kazni za njihovo kršenje. No za opetovano nepridržavanje novih pravila, roditelji bi se mogli suočiti s kaznama od 150 do 800 eura.

Vlada je rekla da će oko 12 tisuća djevojčica biti obuhvaćeno novim zakonom, na temelju istraživanja iz 2019. godine. koje je pokazalo da je prije šest godina oko tri tisuće djevojčica mlađih od 14 nosilo pokrivalo za glavu.

"Antimuslimanski rasizam"

Skupine za ljudska prava su kritizirale zakon, uključujući austrijsku podružnicu Amnesty Internationala.

Amnesty je rekao da zabrana "predstavlja očitu diskriminaciju muslimanskih djevojčica" te ju je opisao kao "izraz antimuslimanskog rasizma".

Takve mjere bi mogle "pogoršati postojeće negativne predrasude i stereotipe o muslimanima", upozorila je skupina.

"Stigmatizira i mariginalizira"

Prijedlog zakona je također kritizirao IGGO-e, službeno priznato tijelo koje predstavlja sve muslimanske zajednice u zemlji.

Tijelo je reklo da zabrana "ugrožava socijalnu koheziju" jer "umjesto da osnažuje djecu, (ona ih) stigmatizira i marginalizira".

Austrijska protuimigrantska i krajnje desna Slobodarska stranka, koja je pobijedila na prošlogodišnjim izborima, ali nije uspjela formirati vladu, tvrdi, pak, da zabrana ne ide dovoljno daleko. Stranka traži da se zabrana proširi na sve učenike, nastavnike i druge djelatnike.

Vladajuća koalicija uvjerena je da izmijenjena inačica zabrane ovaj put neće biti srušena na ustavnom sudu.

Već viđeno u Francuskoj

No, ustavni stručnjak Heinz Mayer je izrazio sumnju u to da zabrana može biti u skladu s ustavom, referirajući se na presudu ustavnog suda iz 2020. godine, koja je utvrdila da se "diskriminiralo jednu religiju".

Također, ustavni sud je rekao da "ako je pokrivalo za glavu simbol ugnjetavanja", zabrana djecu dovodi "u neugodnu situaciju", a ne ljude koji im pokrivalo za glavu nameću, kazao je Mayer.

Francuske vlasti su 2004. djeci u školama zabranili nošenje "znakova ili odjeće kojima učenici jasno pokazuju pripadnost religiji", poput marama, turbana ili židovskih jarmulki, na temelju sekularnih zakona države kojima je svrha zajamčiti neutralnost u državnim ustanovama.

