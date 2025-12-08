Godinu dana nakon Asadova sloma: Je li Sirija sigurnija ili samo drugačije kaotična?

Osmog prosinca obilježava se prva godišnjica pada sirijskog diktatora Bašara Asada. Obitelj Asad vladala je Sirijom više od 50 godina – Hafiz Asad bio je na vlasti od 1971., a nakon njegove smrti 2000. vlast je preuzeo njegov sin Bašar, piše Deutsche Welle

Autokratska vladavina Asadovih dovela je 2011. do narodnog ustanka, a zatim i do brutalnog građanskog rata koji je trajao gotovo 14 godina. No 8. prosinca 2024. munjevita ofenziva pobunjeničke milicije Hajat Tahrir al-Šam (HTS) dovela je do pada Asadova režima uz vrlo mali otpor. Asad i njegova obitelj pobjegli su u Rusiju, a u siječnju je vođa milicije, Ahmed al-Šara, postao privremeni predsjednik Sirije. Što je učinjeno u ovih godinu dana u Siriji, a što nije?

Foto: Shutterstock

Sigurnost i stabilnost: 'Fragmentirani pejzaž'

Više nema eksplozivnih bačvi bačenih iz helikoptera niti ruskih zračnih napada na medicinske ustanove. Međutim, kako je navedeno u izvješću Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda iz studenoga, “Sirija se i dalje bori s fragmentiranim sigurnosnim pejzažem”.

Glavni grad Damask relativno je miran, a Syria Weekly, redoviti bilten Charlesa Listera iz američkog analitičkog centra Bliskoistočni institut, piše da razina nasilja opada.

Ipak, i dalje dolazi do sukoba između snaga sigurnosti nove sirijske vlade i drugih skupina diljem zemlje, uključujući pripadnike manjina, Kurde i Druze, navodi Vijeće sigurnosti.

Foto: Shutterstock

Naoružani pripadnici Asadova režima još su uvijek prisutni, iako skriveni, a ponovni uspon ekstremističke skupine “Islamska država” također predstavlja problem, jer ona koristi slabosti u sigurnosti.

Jasno je da nove sirijske vlasti nemaju potpunu kontrolu nad zemljom, navodi se u nedavnom izvješću Agencije EU-a za azil. “Zabilježeni su incidenti bezvlašća, kriminala i osvetničkog nasilja”, konstatira agencija.

Tranzicijska pravda bez 'podrške središnje vlade'

Jedan od glavnih uzroka nastavka nasilnih incidenata jest progon onih za koje se vjeruje da su surađivali s bivšim Asadovim režimom. Stoga je tranzicijska pravda – proces priznavanja zločina koje je počinio Asadov režim, ali i druge skupine – ključna, tvrdi Sirijski centar za pravdu i odgovornost (SJAC) u članku iz rujna.

U svibnju je vlada osnovala dva neovisna povjerenstva – jedno posvećeno pronalasku tisuća Sirijaca koji su nestali tijekom rata, a drugo za zločine koje je počinio Asadov režim.

SJAC je izvijestio da je prvo povjerenstvo najaktivnije, dok je drugo "postiglo manje napretka, vjerojatno zbog slabe podrške središnje vlade”.

Foto: Mohammad Bashir Aldaher/imagebroker/profimedia

Organizacije Human Rights Watch kritizirale su Nacionalno povjerenstvo za tranzicijsku pravdu Sirije jer istražuje isključivo zločine Asadove vlade, a zanemaruje zločine drugih skupina, uključujući – potencijalno – HTS i njegove saveznike.

Politika: 'preuranjeno' za demokraciju u Siriji?

Sirija je početkom godine održala prve donekle slobodne parlamentarne izbore. Zbog okolnosti, izbori nisu mogli biti izravni – umjesto toga provedeni su putem elektorskih kolegija. Al-Šara ostaje privremeni predsjednik dok se ne donese novi ustav.

Sirija trenutačno piše novi ustav i održala je nacionalni dijalog o njemu i drugim temama.

Međutim, ozbiljne razlike između privremene vlade i drugih zajednica oko budućeg sustava upravljanja i dalje postoje. Kritičari tvrde i da al-Šara konsolidira vlast i da se sve više ponaša autokratski.

Za sada analitičari zauzimaju stav “pričekati i vidjeti”.

“Preuranjeno je govoriti o demokratizaciji Sirije, ali nove institucije predstavljaju skroman povratak izbornoj politici”, napisala je u studenome Patricia Karam iz Arapskog centra u Washingtonu. “Ovakav razvoj događaja dovodi Siriju na ključnu raskrsnicu: zemlja može krenuti prema istinskom participativnom upravljanju ili se vratiti u autoritarizam.”

Strane vojne operacije rasplamsavaju regionalne napetosti'

Vanjska politika vjerojatno je područje u kojem je Sirija doživjela najveće promjene. Zatvorena veleposlanstva ponovno se otvaraju, a novi političari, uključujući sirijskog ministra vanjskih poslova i predsjednika al-Šaru, putuju svijetom.

Al-Šara je svojedobno surađivao s terorističkom skupinom Al Kaida, bio na brojnim popisima sankcioniranih osoba, a za njegovu glavu bila je raspisana nagrada od 10 milijuna dolara. No u rujnu se obratio Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, a u studenome je postao prvi sirijski čelnik koji je posjetio Bijelu kuću od 1946.

Sirijski su dužnosnici uspostavili kontakte sa svih pet stalnih članica Vijeća sigurnosti, uključujući Rusiju i Kinu. To se smatra znakom pragmatične sirijske vanjske politike: Rusija je bila saveznik Asadova režima, a al-Šara i mnogi njegovi suradnici ranije bi bili meta Rusije.

Najveći problem sirijske vanjske politike trenutačno je vjerojatno nastavak izraelskih upada na sirijski teritorij. “Izraelske vojne operacije … ugrožavaju civile, rasplamsavaju regionalne napetosti, potkopavaju krhku sigurnosnu situaciju i prijete političkoj tranziciji”, izjavila je u studenome zamjenica posebnog izaslanika Ujedinjenih naroda za Siriju, Najat Rochdi.

Obitelji se vraćaju i nalaze samo ruševine

Mnogi Sirijci koji su pobjegli tijekom rata sada se vraćaju kući. Najnoviji podaci pokazuju da se oko 2,9 milijuna Sirijaca vratilo – uključujući oko 1,9 milijuna interno raseljenih te više od milijun povratnika iz inozemstva.

No suočavaju se s ozbiljnim problemima. Prema podacima Norveškog vijeća za izbjeglice, “mnoge se obitelji vraćaju u Siriju i nalaze samo ruševine … ljudi se vraćaju oštećenoj infrastrukturi, uništenim školama i bolnicama te sporovima oko vlasništva nad kućama”.

U studenome je Međunarodni odbor spašavanja priopćio da je “više od polovice vodovodne mreže i četiri od pet električnih mreža uništeno ili nefunkcionalno”.

Procjene troškova obnove u Siriji kreću se između 250 i 400 milijardi dolara, a možda i više. Sirijci ipak pokušavaju promijeniti situaciju.

Analize humanitarne organizacije Mercy Corps, utemeljene na satelitskim snimkama noćnog osvjetljenja, pokazuju da se proizvodnja električne energije poboljšava – iako ne jednako u svim dijelovima zemlje. Početkom studenog sirijska novinska agencija SANA izvijestila je da je obnovljeno 823 škole diljem zemlje, dok su radovi na još 838 u tijeku.

Materijalno poboljšanje 'još se uvijek ne osjeća'

Mnogi se povratnici i dalje ne mogu zaposliti. Građanski rat uništio je gospodarstvo zemlje. Danas oko četvrtine Sirijaca živi u ekstremnom siromaštvu.

Ipak, ima i dobrih vijesti. Izvješće Svjetske banke objavljeno u srpnju predviđa da će sirijsko gospodarstvo vjerojatno porasti za jedan posto u 2025.

Većina sankcija iz Asadove ere trajno je ili privremeno ukinuta, što bi trebalo pomoći gospodarskom oporavku. Nadalje, financijska potpora zemalja poput Saudijske Arabije i Katara, u obliku investicijskih sporazuma vrijednih milijarde dolara, također bi mogla pomoći – iako, kako ističe Tahrirov institut za politiku Bliskog istoka, "materijalni utjecaj na svakodnevni život Sirijaca još uvijek nije osjetan”.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija