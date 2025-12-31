Zagreb spreman za rock spektakl! Tomaševićev zamjenik: 'Evo zašto im plaćamo 180.000 eura!

Najmlađi su i ove godine imali priliku dočekati Novu godinu u podne, dok je ostatak cijeli dan imao priliku uživati na najpoznatijoj špici.

Najveći novogodišnji party u Hrvatskoj održava se na Trgu bana Josipa Jelačića gdje će goste zabavljati IDEM, Luzeri, Elemental i Dubioza kolektiv.

O novogodišnjem programu razgovarali smo sa zamjenikom gradonačelnika, Lukom Korlaetom.

Zašto ste se odlučili za ovaj program?

Htjeli smo napraviti jedan mini rock festival. Četiri imena koja ste spomenuli, mislimo da će oni najbolje građane uvesti u Novu godinu. Prvo IDEM i Luzeri, to su dva mlada pop-punk benda koja su unijela neku dobru, novu energiju na zagrebačku rock scenu. Nakon toga, dobro nam znani Elemental sa svojim hip-hopom, koji će nas uvesti u glavne izvođače, a to je Dubioza. Ja bih rekao da je to jedan od najjačih regionalnih bendova.

Mnogi su se žalili kako su oni dobili 118.000 eura, što je 'pojelo' budžete drugih glazbenika.

Nije tako, nije pojelo budžete, planirali smo tako. Ljestvice smo postavili visoko. To je cijena koju takav izvođač dobiva i sličnu cijenu su dobili lani za doček u Splitu. Prema tome, ne vidim tu ništa kontroverzno i siguran sam da će show biti spektakularan.

Što je ono što Grad Zagreb planira u sljedećoj godini? Što ćete raditi bolje i na čemu prvo počinjete raditi?

Sigurno javni prijevoz. Evo, nalazimo se na trgu, prolaze tramvaji, došlo je novih 20 niskopodnih tramvaja, nabavit ćemo novih 20 dugih, ovo su bili kratki. Isto tako, idemo u elektrifikaciju flote autobusa. Ali još puno važnije, u zapošljavanje novih vozača. To je stvari problem javnog prijevoza, nedostatak vozača.

Neka Vaša osobna želja?

Imamo puno kapitalnih projekata, a jedan od njih je ujedno i moja osobna želja. To je Paromlin, veliki društveno-kulturni centar i nova gradska knjižnica koja se gradi nadomak uprave. To će sigurno dati novi puls tom dijelu grada.