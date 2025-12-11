Pola milijuna evakuiranih, 15 poginulih, a kraja nigdje: Hoće li Trump biti taj koji će okončati sukob?

Masovna evakuacija na tajlandsko-kambodžanskoj granici u srijedu nakon novonastalih sukoba, piše Guardian.

Dužnosnici su izvijestili da je najmanje 15 ljudi poginulo u novim sukobima, uključujući tajlandske vojnike i kambodžanske civile, dok je više od pola milijuna ljudi pobjeglo iz pograničnih područja gdje se u bitkama koriste borbeni zrakoplovi, tenkovi i dronovi.

Utočište su pronašli u budističkim sakralnim građevinama, obližnjim školama i bilo kakvim drugim prostorima, gdje su se osjećali da bi mogli biti na sigurnom.

Dugotrajan spor

"Vlasti kažu da više nije sigurno", rekla je Seut Soeung (30), dok se odmarala uz cestu sa svojom obitelji, a pokraj njih su prolazila vozila natovarena ljudima, psima i odjećom.

Policija je izjavila da su raseljene obitelji evakuirane s područja hramova zbog sigurnosnih razloga nakon što je nekoliko tajlandskih borbenih zrakoplova viđeno u blizini.

Kolonijalno definirana granica duga 800 km predmet je dugotrajnog spora između Tajlanda i Kambodže, pri čemu su proturječni zahtjevi za povijesne hramove više puta eskalirali u oružane okršaje.

"Poprilično brzo ću okončati sukob"

Ovaj tjedan bilježe se najteži okršaji od petodnevnih borbi u srpnju, u kojima su poginule desetine ljudi prije nego što je postignuto krhko primirje nakon intervencije Donalda Trumpa, koji je obećao da će se umiješati kako bi zaustavio sukob.

Obje strane optužuju onu drugu za ponovno pokretanje sukoba.

Trump je u Washingtonu rekao novinarima da bi u četvrtak trebao nazvati čelnike Tajlanda i Kambodže te je ustvrdio da bi sukob mogao "prilično brzo okončati".

Tajland uveo policijski sat

SAD, Kina i Malezija, kao predsjedateljica regionalnog bloka ASEAN-a, posredovale su u postizanju prekida vatre u srpnju. U listopadu je Trump podržao zajedničku deklaraciju, hvaleći nove trgovinske sporazume s Tajlandom i Kambodžom nakon što su pristali produljiti primirje.

No Tajland je sljedećeg mjeseca suspendirao sporazum.

Tajlandska vojska proglasila je policijski sat od 19 do 5 sati, počevši od srijede navečer.

Foto: Profimedia

Među poginulima i jedna beba

U Kambodži je više od 100 tisuća ljudi evakuirano u skloništa i domove rodbine, rekla je glasnogovornica ministarstva obrane Maly Socheata.

"Tajlandska vojska nasumično je pucala na civilna područja i škole, te osobito granatirala hram Ta Krabey", rekla je Socheata, nazivajući taj hram "svetim mjestom Kambodže".

Ministarstvo unutarnjih poslova Kambodže je ažuriralo broj poginulih na 10, navodeći kako je među njima i jedna beba.

Kambodža se povukla s igara

Tajlandska vojska tvrdi da su kambodžanske snage rano u srijedu ujutro ispalile rakete koje su pale u blizini bolnice, koja je bila pogođena i u srpnju. Kambodža se službeno povukla s jugoistočnoazijskih igara, koje se održavaju na Tajlandu, navodeći sigurnost svojih sportaša kao razlog.

Glasnogovornik tajlandskog ministarstva vanjskih poslova, Nikorndej Balankura, rekao je da će se borbe na kraju zaustaviti pregovorima, ali da sada nije vrijeme za dijalog.

"Ako neka treća država želi posredovati, Tajland to u ovoj fazi ne može prihvatiti jer je crta prijeđena. Tajlandski građani su ubijeni i moramo najprije osigurati dovoljno povjerena prije nego što razgovori mogu početi", rekao je Balankura.

