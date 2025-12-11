Pogledajte kako Amerikanci upadaju na tanker kraj Venezuele: 'To je krađa i piratstvo'

Venezuela je optužila SAD za "piratstvo" nakon što je tanker s naftom zaplijenjen uz obalu te zemlje. Donald Trump objavio je da se operacija dogodila tijekom sastanka poslovnih čelnika u Bijeloj kući, rekavši novinarima: "Upravo smo zaplijenili tanker na obali Venezuele, veliki tanker, vrlo velik, zapravo najveći ikad zaplijenjen".

Foto: Handout/upi/profimedia

Glavna državna odvjetnica Pam Bondi podijelila je video operacije, otkrivajući da su u nju bili uključeni FBI, Služba domovinske sigurnosti, Obalna straža SAD-a i Ministarstvo obrane, piše Sky News. Rekla je da su američke snage "izvršile nalog za zapljenu tankera sirove nafte koji se koristio za prijevoz sankcionirane nafte iz Venezuele i Irana".

Na snimci se vidi kako se helikopter približava tankeru prije nego što se vojnici spuštaju na palubu s oružjem kako bi osigurali brod. Ne vide se članovi posade. Venezuelanska vlada izjavila je da zapljena "predstavlja očitu krađu i čin međunarodnog piratstva".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Sudjelovao u ilegalnoj mreži za prijevoz nafte'

Bondi je rekla da je zaplijenjeni brod - za koji se vjeruje da je tanker pod nazivom Skipper - sankcioniran od strane SAD-a već dugi niz godina "zbog sudjelovanja u ilegalnoj mreži za prijevoz nafte koja podržava strane terorističke organizacije".

Bondi nije imenovala brod, pod kojom je zastavom plovio niti točno gdje se incident dogodio. Britanska grupa za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard izjavila je da se vjeruje da je meta bio tanker Skipper - koji su SAD sankcionirale zbog navodne umiješanosti u iransku trgovinu naftom pod imenom Adisa.

Bez davanja dodatnih informacija o operaciji, Trump je tijekom sastanka u Bijeloj kući dodao da se "događaju i druge stvari".

Foto: Handout/upi/profimedia

'Zaplijenjen s dobrim razlogom'

Kasnije je Trump rekao da je tanker "zaplijenjen s vrlo dobrim razlogom", a na pitanje što će se dogoditi s naftom na brodu, dodao je: "Pa, pretpostavljam da je zadržavamo."

Ovo označava još jednu eskalaciju od strane SAD-a nakon višemjesečnog pritiska na venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Bijela kuća optužuje Madura da predsjedava operacijom trgovine narkoticima u Venezueli, što on poriče. Predsjednik je sugerirao da bi američke snage mogle pokrenuti kopneni napad protiv latinoameričke zemlje.

U razgovoru za Politico u utorak, Trump je odbio komentirati hoće li američke trupe ući u Venezuelu, ali je upozorio da su Madurovi "dani odbrojani".

Foto: Handout/upi/profimedia

Venezuela: 'Oduvijek se radilo o našoj nafti'

Bijela kuća je 2. rujna objavila na X-u da je izvela napad na takozvane "narkoteroriste" koji su dostavljali fentanil u SAD, bez pružanja izravnih dokaza o navodnom zločinu. U posljednja četiri mjeseca 23 broda bila su meta u 22 napada, u kojima je poginulo 87 ljudi.

Madurova vlada opisuje američke postupke kao otimanje venezuelskih naftnih rezervi, koje su među najvećima na svijetu. Na skupu prije demonstracija koje je organizirala vladajuća stranka u Caracasu u srijedu, Maduro se nije osvrnuo na zapljenu, ali je pristašama rekao da je Venezuela "spremna slomiti zube sjevernoameričkom carstvu ako bude potrebno".

Okružen visokim dužnosnicima, rekao je da samo vladajuća stranka može "jamčiti mir, stabilnost i skladan razvoj Venezuele, Južne Amerike i Kariba". Njegova vlada izdala je izjavu u kojoj optužuje SAD za "piratstvo" i "imperijalnu zlouporabu".

O američkoj kampanji rekli su: "Oduvijek se radilo o našim prirodnim resursima, našoj nafti, našoj energiji, resursima koji pripadaju isključivo venezuelskom narodu."

"U ovim okolnostima, pravi razlozi tekuće agresije protiv Venezuele konačno su jasni", priopćilo je venezuelsko ministarstvo vanjskih poslova na Instagramu.

"Ne radi se o migraciji. Ne radi se o trgovini drogom. Ne radi se o demokraciji. Ne radi se o ljudskim pravima", dodali su.

POGLEDAJTE VIDEO: Biblijska poplava u Venezueli, voda gutala kuće: 'Anđeo čuvar mi je rekao da se vratim'