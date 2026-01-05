Ministrica Irena Hrstić otkrila hoće li riješiti liste čekanja u bolnicama: 'Vjerujem, ali...'

Na stolu je puno najavljenih izmjena zakona u zdravstvu u ovoj godini. Ministrica Irena Hrstić kaže pacijenti će prve promjene na bolje vidjeti za tri do šest mjeseci.

Upute o dopunskom radu poslane su prije pet dana. Što kažu vaše informacije s terena, ima li kakvih poteškoća?

Pa činjenica što nemam nikakvu informaciju, mislim da je to jako dobro. To znači da se ona provodi jer da netko nema namjeru provoditi već bi mi javio.

To znači da u ovom trenutku nikom nije zabranjen rad kod privatnika?

Nije niti bila ideja zabraniti rad, nije bilo ni prethodno zabranjeno, niti sad ova uputa ima ideju zabrane. Ali ima ideju kontrole da u onim situacijama kada se neprimjereno čeka za prvi termin, da se napravi kao prvo analiza da li se možda interno nešto može poboljšati pa da se dozvoli rad ili jednostavno da bude za određeno vrijeme zabranjeno ne izdavanje suglasnosti za dopunski rad.

Kada vi očekujete da će se čekati na pregled 30 odnosno 60 dana?

Sigurno je konačni cilj da se u Republici Hrvatskoj za niti jednu pregled niti pretragu ne čeka duže od 60 dana što bi bilo normalno i to bi značilo da imamo jako dobro organiziran zdravstveni sustav odnosno dostupan.

Mislite li da će već sredinom godine, recimo u lipnju, pacijenti to doista osjetiti?

Uvijek u zdravstvenom sustavu kada napravite promjenu nekako prvi prolaz očekujete za tri mjeseca, a realni očekujete za šest mjeseci. Tako da se i ja nadam da ćemo kroz tri odnosno šest mjeseci imati jasniji učinak mjere, odnosno upute koja je puštena na teren.

Puno promjena, izmjena zakona i dopuna najavljeno je u 2026. Što će pacijenti tu najviše osjetiti?

Mi ćemo od 2026. napraviti malo, rekla bih, prenamjenu jakosti snaga pa ćemo se primarno kroz zakone posvetiti našim zdravstvenim djelatnicima i naravno nastaviti u infrastrukturu ulagati kao do sada. Kada će osjetiti pacijenti? Oni će osjetiti samim poboljšanjem organizacije rada. Pacijenti bi trebali osjetiti pozitivne pomake u dostupnosti zdravstvene usluge.

Najavljuje se puno toga vezano i uz digitalizaciju. Što konkretno, kada će se privatne ustanove spajati na CEZIH?

U prošloj godini smo napravili preduvjete za njihovo spajanje, komunicirali s terenom, što s većim, što s manjim privatnim zdravstvenim ustanovama i već od 1.1. oni imaju ozbiljne mogućnosti spajanja na CEZIH. Nekako procijenjeno vrijeme je, ovisno naravno o veličini zdravstvene ustanove, da će trebati šest mjeseci.

Vi ćete biti ministrica koja će smanjiti liste čekanja?

Činjenica je da za riješiti liste čekanja ne može samo ministrica napraviti posao. Mi moramo svi zajedno u sustavu, od Ministarstva koje treba imati strateške planove do terena zdravstvenih ustanova koje treba imati jasne ciljeve i do naših pacijenata koji trebaju imati objektivne informacije gdje i što i kada je potrebno nešto napraviti, gdje je dostupno. Ja vjerujem da ćemo uspjeti ako budemo djelovali u trojnim aktivnostima. Znači, ministarstvo zdravstva, zdravstvene ustanove i s ovim pacijenti mislim da bi mogli dugoročno uspjeti.