Dramatična akcija spašavanja Hrvata u susjedstvu: Zaglavili u snijegu na planini
Foto: Facebook/gorska Služba Spašavanja Prenj

Zbog visine i težine snijega u intervenciji su korištena off-road terenska vozila

5.1.2026.
21:47
Hina
Facebook/gorska Služba Spašavanja Prenj
Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) u BiH spasili su večeras četiri hrvatska državljana iz kombi vozila koje je zapelo u snijegu na planinskome putu u sjevernome dijelu Hercegovine.

Kako su izvijestili iz GSS-a Prenj na svojoj Facebook stranici, u kasnim popodnevnim satima dobili su obavijesti policije u Konjicu da je kombi vozilo splitskih prometnih oznaka zaglavilo na putnom pravcu prema Rujištu nedaleko Mostara. Odmah su krenuli u akciju spašavanja. Zbog visine i težine snijega u intervenciji su korištena off-road terenska vozila. Vozilo je uspješno izvučeno, a intervencija je završena bez ozlijeđenih.

Kombijem je upravljao hrvatski državljanin, a u vozilu su bile još tri osobe. Prema obavijesti navigacija je vozača usmjerila najkraćom rutom prema Mostaru preko planinskog područja, gdje je vozilo zapelo zbog zimskih uvjeta i velike količine snijega.

POGLEDAJTE VIDEO: Opasnost od ledene kiše i snijega: Šef DHMZ-a upozorio građane, ekstremni minusi sve do četvrtka

Gorska Služba SpašavanjaHercegovinaAkcija Spašavanja
