Martinjak izdominirao pa otkrio što mu smeta: 'Slušajte...'

Svoju dominaciju ovog je vikenda potvrdio Marko Martinjak. U meču u kojem je branio titulu svjetskog prvaka, 35 godišnji Zagrepčanin. U Londonu je nakon samo jedne minute borbe svladao bivšeg UFC borca Amerikanca Ikea Villanuevu. Martinjak je šest godina starijeg suparnika dvaput bacio u noskdown, a kada ga je treći put zasuo udarcima, sudac je morao prekinuti meč. Za hrvatskog borca ovo je bila 14. pobjeda u posljednjih 16 mečeva, ujedno i sedma u nizu, a za poraz Martinjak ne zna još od ožujka 2023. Zanimljivo, svih 14 pobjeda ostvario je nokautom.

Nakon meča se osvrnuo na “pound-for-pound” ljestvicu Bare Knuckle Nationa, na kojoj trenutačno zauzima tek sedmo mjesto. Jasno je dao do znanja da se s time ne slaže.

"Slušajte, ne znam tko pravi te rang ljestvice, ali morate ih ažurirati, dobro znate da sam ja 'pound-for-pound' broj jedan. Pet kategorija, u pet kategorija sam osvajao titule. Samo je Jimmy Sweeeney uspio osvajati titulu u šest kategorija, a ja sam to napravio u pet. Tko je broj jedan? Uzeli ste mi titulu jer nisam mogao skidati kilograme, ali ako želite, skinuti ću kilograme i ponovno osvojiti pojas u super kruzer kategoriji. Uzet ću sve što se nudi, ali platite me."

Snimku cijele BKB priredbe na kooj je Martiak obranio pojas prvaka pogledajte na Voyo