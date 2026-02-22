FREEMAIL
SVE POKVARILI /

Modrić i Milan doživjeli šok na svom San Siru, ovo se Rossonerima nije dogodilo više od desetljeća
Foto: BSR AGENCY, BSR Agency/Alamy/Profimedia

Milan doživio neočekivan poraz, ovo bi ih moglo skupo stajati u borbi za titulu

22.2.2026.
21:48
Hina
BSR AGENCY, BSR Agency/Alamy/Profimedia
Nogometaši Parme šokirali su Milan slavivši sa 1-0 na San Siru u susretu 26. kola talijanskog prvenstva.

Bila je to prva pobjeda Parme na San Siru nakon ožujka 2014. godine, te prvi poraz Milana u posljednjih 25 ligaških susreta. "Rossoneri" su otvorili sezonu porazom od Cremonesea sa 1-2, a potom su spojili 15 pobjeda i devet remija.

Domaćin je bio bliži špobjedi, imao je 67 posto posjeda lopte, 25 udaraca i pet kornera, no to nije bilo dovoljno. Utakmicu je odlučio gol Mariana Troila u 84. minuti.

Emanuele Valeri je ubacio iz kornera, a Troilo glavom zabio za 1-0. Sudac Marco Piccinin je dosudio prekršaj u napadu, ali je nakon duže VAR provjere ipak pokazao na centar.

Luka Modrić je odigrao cijeli utakmicu za Milan, dok Matija Frigan nije konkurirao za sastav Parme.

Milan je ovim porazom dodatno pokvario izglede za osvajanje naslova prvaka, sada ima 10 bodova manje od lidera Intera.

Parma je pak trećom pobjedom u nizu skočila na 12. mjesto sa 32 boda, 11 više od zone ispadanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav početak moto-spektakla: Odmah se vidi 'tko je šef'

MilanParmaSerie ALuka Modrić
