Riječani se pomirili s porazom na Poljudu: 'Sad se treba revanširati....'

Rijeka je u nedjelju u 23. kolu HNL-a izgubila u Jadranskom derbiju u Splitu od Hajduka (0-1).

Riječani su odigrali dobru utakmicu, u dobrom dijelu bili opasniji suparnik i bliže golu, a situacija na terenu se promijenila nakon što je u 44. minuti zbog grubog prekršaja isključen njihov nogometaš Dejan Petrovič.

Rijeka se solidno držala s igračem manje, a obrana ekipe s Rujevice popustila je u 79. minuti kada je zabio Marko Livaja. To je bio jedini pogodak na utakmici.

Navijači Rijeke nisu skrivali razočaranje nakon utakmice, pogotovo zato jer su svjesni da se utakmica vrlo lako mogla i drugačije završiti.

Prenosimo neke od komentara s Facebooka Rijeke:

"Rijeka se je danas sama pobijedila. Nisu zabili svoje velike šanse. Bolje reći, Silić ih je spasio. Rijeka je zaslužila najmanje neriješeno, ali ne završi uvijek tako kako zaslužuje."

"Koja podmukla pobjeda"

"Odlična borba! Unatoč crvenom kartonu koji je prelomio utakmicu i ostavio nas s igračem manje, momci su pokazali pravi karakter i borbenost na terenu.

Sad se treba revanširati u Kupu. Rijeka osvaja Kup, Dinamo prvenstvo, drugima se opet smiješi sezona bez ičega. Forza Fiume!!"

"Sudac i Hajduk pobjedili, živa sramota, ali dečki vi ste bolji od njih. Bravo."

"Nažalost golovi se broje, ali glavu gore Bili ste top i puno bolji."

