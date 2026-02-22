FREEMAIL
BURNE REAKCIJE /

Pobjeda u derbiju nije utješila hajdukovce: 'Sramota nad sramotama, katastrofa...'

Pobjeda u derbiju nije utješila hajdukovce: 'Sramota nad sramotama, katastrofa...'
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Navijači Hajduka nisu bili sretni nastupom Bijelih protiv Rijeke

22.2.2026.
21:21
M.G.
Sime Zelic/PIXSELL
Nogometaši Hajduka upisali su tri boda u jadranskom derbiju odigranom na Poljudu, u derbi utakmici 23. kola HNL-a Splićani su s minimalnih 1-0 (0-0) svladali Rijeku.

Rijeka je ostala s igračem manje u 44. minuti kada je isključen Dejan Petrovič, dok je za Hajduk jedini pogodak postigao Marko Livaja u 79. minuti. U tom trenutku je pocrvenio i igrač Hajduka Niko Sigur.

Hajduk je opet smanjio zaostatak za vodećim Dinamom koji ponovno ima pet bodova prednosti. Rijeka je ostala na trećem mjestu ljestvice.

Navijači Hajduka nisu bili oduševljeni igrom koju su prikazali njihovi igrači u derbiju s Rijekom,što je vidljivo iz njihovih komentara na službenoj Facebook stranici spitskog kluba.

U nastavku prenosimo neke od komentara:

"Igra jedna velika nula. Sramota nad sramotama."

"Silić nas je spasio, igrali smo bez veznog reda, Hrgović danas nikad gori. Krovinović na klupu, nula bodova iz utakmice u utakmicu. Danas dobili na mišiće, samo do kada?"

"Igra je katastrofalna..."

"Marešić vrhunski odrađeno. Pukštas igrač utakmice. I da, Krovinovića pokloniti slobodno."

"Igra nula, napretka nema... ali barem smo pobijedili, ne znamo ni sami kako."

HajdukRijekaHnlNavijači
