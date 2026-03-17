Zvijezda 'Sjena prošlosti' i suprug čekaju prvo dijete: 'Na proljeće nam stiže djevojčica'

Zagrebačka glumica Monika Mihajlović Rotim, koju gledatelji pamte po ulozi Davorke u RTL-ovoj dramskoj seriji Sjene prošlosti, uskoro će se ostvariti u najvažnijoj životnoj ulozi - onoj majke. Kako je otkrila za Gloriju, ona i suprug, neurokirurg Ante Rotim, u početku su ostali bez riječi kada su saznali da čekaju dijete.

Par očekuje djevojčicu, što je posebno razveselilo cijelu obitelj. Glumica otkriva kako je njezin suprug oduvijek priželjkivao upravo kćer.

“Oduševljene su sve žene u obitelji, ali Ante je ipak najsretniji. On je oduvijek govorio da želi curicu i sada mu se ta želja ostvarila”, ispričala je.

Pripreme za dolazak prinove već su u punom jeku, nabavljena je osnovna oprema, dok odjeća neprestano pristiže zahvaljujući obitelji i prijateljima.

Foto:

Trudnoća ih dodatno zbližila

Monika ne krije kako je trudnoća dodatno učvrstila njihov odnos.

“Iako je uvijek bio pažljiv, sada je to na nekoj sasvim novoj razini. Kao da ima dodatne senzore za mene”, rekla je, ističući kako ju suprug u svemu podržava i prati svaku njezinu potrebu.

Dodaje kako su kroz ovo razdoblje postali još povezaniji i bliskiji nego prije.

Fokus na majčinstvo

Zbog trudnoće je odlučila usporiti i posvetiti se sebi i bebi pa zasad ne prihvaća nove glumačke angažmane. Plan joj je vratiti se poslu kada se u potpunosti prilagodi novoj životnoj ulozi.

Iako trudnoća sa sobom nosi i izazove, poput mučnina i žgaravice koje je prate i u kasnijoj fazi, glumica sve to podnosi s osmijehom.

“Svjesna sam da dolazi nešto predivno i to mi daje snagu za sve”, poručila je.

