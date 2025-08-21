Napokon otkrivena istina o Slovencima i zaštitarima: Curi palicom razbili glavu, dvojica nisu imala ni dozvolu za rad

Umaška policija oglasila se o slučaju brutalnog premlaćivanja slovenskih državljana od prije nekoliko dana u Savudriji kada su zaštitari napali turiste.

Podsjetimo, na plaži kojom upravlja hotel Kempinski Adriatic prije nekoliko dana prema riječima žrtava, turisti su se družili u vikendici iznad plaže, a oko 22 sata odlučili su sići do mora kako ne bi smetali susjedima. "Nakon otprilike sat vremena prišao nam je zaštitar hotela i na neugodan način pokušao nas otjerati. Rekao je da nestanemo i da nas više ne želi vidjeti", ispričala je jedna od žrtava za 24ur.

"Otprilike sat i pol nakon što smo sjeli, prišao nam je jedan zaštitar i prilično neljubazno zatražio da napustimo plažu. Pitali smo ga u čemu je problem, jer nikome ne smetamo i plaža je prazna. Samo je rekao da nestanemo i da nas više ne želi vidjeti ovdje", ispričala je.

Ubrzo se zaštitar vratio s još jednim kolegom.

"Drugi zaštitar bio je agresivan i odmah je počeo vikati na nas, govoreći da se 'gubimo iz njihove lijepe zemlje'", rekao je jedan od napadnutih. Slovenci su se odlučili povući u obližnju kućicu, ali je tada stigao i treći zaštitar. "Povukao me za majicu pa sam izvadio telefon i počeo snimati", ispričao je sugovornik.

Uslijedila je brutalna tučnjava, jedan od zaštitara je udario djevojku nogom dok je padala na tlo.

Foto: Screenshot/24ur

"Zatim su je udarili i pala je na terasu ispod. Tada su to čuli susjedi s gornjeg kata i sišli. Zaštitari su počeli bježati s plaže, a mi smo došli i pozvali hitnu pomoć i policiju", rekao je.

Oglasili su se kasnije i iz Klemm securityja, tvrtke u kojoj su zaposleni zaštitari. Oni tvrde da su slovenski turisti bili u vidno alkoholiziranom stanju, da su remetili javni red i mir, uništavali imovinu hotela.

Prema njihovim riječima, zaštitari hotela su ih u tome pokušali spriječiti i tvrde da su se slovenski turisti oglušili na upozorenja i da su oni bili ti koji su prvi napali zaštitare.

Ceh zaštitara: 'To su licencirani ljudi!'

Predsjednicoa Ceha zaštitara Lidija Stolica za RTL Danas ranije je rekla da su zaštitari su radili svoj posao. "Licencirani ljudi otišli su na plažu da bi umirili grupu slovenskih građana koji su bili u vidno alkoholiziranom stanju. Na snimci je samo ono što su oni (Slovenci, op.a.) snimili gdje se vidi samo zadnji dio. To je trajalo dosta dugo. Bila su tri upozorenja, da bi na kraju došlo do tog sukoba". navela je tada.

Rekla je i da su zaštitari radili svoj posao, ali da je rekacija zaštitara bila neprimjerena.

Policija: Dvojica su bez dozvola

Policija se sada oglasila o cijelom slučaju te njihovu objavu donosimo u cijelosti:

"Umaška je policija provela sveobuhvatno kriminalističko istraživanje i utvrdila sumnju da su trojica hrvatskih državljana u dobi od 19, 46 i 57 počinili kazneno djelo nasilničko ponašanje. Također je utvrđeno kako je 46-godišnjak počinio i kazneno djelo oštećenje tuđe stvari, dok se 57-godišnjaka tereti i za počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda u pokušaju.

Policija je utvrdila kako su trojica muškaraca 15. kolovoza oko 23.30 sati, na plaži na umaškom području, postupali prema 28-godišnjem slovenskom državljaninu i 25-godišnjoj slovenskoj državljanki zbog nepridržavanja pravila kućnog reda turističkog objekta.

Svih pet osoba se ubrzo verbalno sukobilo, a u jednom trenutku je 46-godišnjak primijetio da ga 28-godišnji slovenski državljanin snima te mu je istrgnuo mobitel iz ruke i bacio na tlo, pri čemu se mobitel razbio. Trojica muškaraca počeli su rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, a nakon što ih je 25-godišnjakinja pokušala spriječiti u daljnjem napadu, 46-godišnjak ju je udario rukom, dok ju je 57-godišnjak udario teleskopskom palicom u glavu. Potom su sva trojica nastavili rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, nakon čega su se udaljili s plaže.

U događaju je svih pet osoba zadobilo vidljive ozljede. Slovenskim državljanima pružena je liječnička pomoć te je utvrđeno kako su zadobili lakše ozljede, dok su hrvatski državljani odbili liječničku pomoć.

Protiv trojice muškaraca podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela.

Policija je o događaju obavijestila i nadležnu inspekciju Ravnateljstva civilne zaštite radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti, odnosno ispitivanja zakonitosti rada osoba koje su obavljale poslove privatne zaštite.

Obavljenim inspekcijskim nadzorima, inspektori Ravnateljstva civilne zaštite utvrdili su kako od tri osobe koje su obavljale poslove privatne zaštite, dvije osobe nisu nisu imale dopuštenje MUP-a za obavljanje poslova po Zakonu o privatnoj zaštiti te će se protiv njih pokrenuti prekršajni postupak, dok će se za osobu koja je imala dopuštenje provesti ocjena zakonitosti postupanja. Protiv trgovačkog društva koje ih je angažiralo, pokrenut će se prekršajni postupak jer su zaposlili, odnosno dozvolili obavljanje poslova privatne zaštite osobama koje nemaju propisano dopuštenje."

